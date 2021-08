Olimpiadas empresariales, ¿tu negocio está en condiciones para el oro?

Te imaginas escuchar el silbato de la salida en una competencia o en tu hit donde todos quieren llegar a la meta primero y obtener el oro, en ese momento como los atletas te sientes estresado, preocupado, muchos pensamientos pasan por tu cabeza ¿Los clientes comprarán mi producto?, ¿mi negocio tiene las condiciones para hacerle frente ante cualquier situación? ,¿conozco realmente a mis competidores? , ¿llevan entrenando por años? Estoy segura de que surgen más, pero la que abarca a todas ellas es ¿PUEDO GANAR EL ORO?

Quiero que te transportes hacia la disciplina que practicas, tu favorita ya sea natación, atletismo, yudo, boxeo, etc una disciplina donde tienes que ver a tu competencia cara a cara, lado a lado con posibilidad que pueda alcanzarte y robarte el triunfo que tanto has anhelado. No es la primera vez que sucede algo como esto, hasta en las grandes industrias donde muchas empresas buscan sobrevivir, tomar parte del pastel entre otros.

Comparemos que puede hacer una empresa poniendo en práctica el escenario de un atleta olímpico:

En una competencia olímpica el atleta se prepara con un entrenado, coach o maestro mientras que el empresario debe contar con un asesor para mejorar un proceso, técnica o realizar una alianza que lo haga más fuerte.

En una competencia olímpica un atleta tiene un plan de acción que incluye alimentación, horario de práctica, etc., en cambio la empresa debe planificarse con antelación para evitar los riesgos.

En una competencia olímpica los atletas aplican medidas de defensa para alejar a su competencia sin embargo las empresas crean nuevos productos o servicios ya sea por una mala administración, decisiones erradas o gasto excesivo en el presupuesto.

En una competencia olímpica un atleta da su última gota de sudor para buscar el oro y en el mundo empresarial los dueños toman otra medida como venta de activos, valoración de la empresa, su cartera de cliente todo lo ponen a disposición para no ver morir la empresa y seguir en la competencia.

En una competencia olímpica sin duda tu ves a tu competencia brazo con brazo, patada con patada tratando de alcanzarte el sabe quien eres, cuáles son tus fortalezas y debilidades. En el mundo empresarial debes hacer lo mismo un listado de tus competidores analizarlos, anticiparte en sus estrategias y acciones.

En una competencia olímpica hay atletas que utilizan medicamentos no autorizados para ganar mientras que en el mundo de los negocios existe el juega vivo, la trampa o el fraude para obtener negocio.

Yo te invito a que hagas este ejercicio donde te ayudará a tener la convicción necesaria para estar siempre en las primeras posiciones.

Especialista PYMES