La recuperación del mercado laboral a corto plazo es poco probable: Quevedo

El plazo de las suspensiones de contratos vence en octubre próximo y según el consultor laboral "no" se van a reactivar si no se reactiva la economía

“Las perspectivas de una recuperación del mercado laboral a corto plazo son remotas”, y “es preciso sincerar las cifras para encarar las realidades“, señaló el consultor laboral y docente universitario René Quevedo en su análisis “Evolución, situación y perspectivas del mercado laboral”.

Quevedo se refirió al respecto a pocas semana de que se venza el plazo de las suspensiones de contratos, en octubre próximo, según lo ha anunciado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), lo que a su juicio plantea una interrogante sobre la “sostenibilidad” de estos empleos.

“Los contratos laborales suspendidos no se van a reactivar si no se reactiva la economía, por lo que la sostenibilidad laboral de muchos de éstos luce complicada, máxime cuando sólo 3 mil empresas en Panamá tienen recursos para enfrentar la liquidación de personal que no necesitan”, sostuvo Quevedo.

Para entender el dramático impacto laboral, explicó que para enfrentar la pandemia de la covid-19, Panamá adoptó la política más severa de restricción de movilidad y “pagó el costo socioeconómico más alto”, incluyendo la cuarta peor contracción económica en el mundo y la pérdida de unos 289 mil empleos (2020), 15% de su fuerza laboral (a pesar de un importante aumento en la planilla estatal).

Su sector privado perdió 37% de sus empleos formales, los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) se redujeron en 40% y el consumo cayó en $600 millones mensuales, contracción focalizada en estratos socioeconómicos humildes, toda vez que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso tenían salarios inferiores a los $750 mensuales. La reducción de 289 mil empleos en una economía que genera 45 mil empleos anuales (2014-2019) implica que “llevará más de 6 años recuperar las plazas perdidas en el 2020“, dice Quevedo.

Colapso del empleo formal privado

Según su análisis, de los 873,750 trabajadores asalariados en el sector privado que había antes de la pandemia (agosto 2019, INEC), 37% (327,340) perdió su empleo, 30% (262,381) lo mantuvo, y 33% (284,209) fue suspendido. De estos últimos, 18% (157,106) fue suspendido y luego reactivado, 12% (104,624) mantiene su contrato suspendido y 3% (22,479) fue reactivado y posteriormente desvinculado.

Para contextualizar la magnitud de esta devastación, un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicado en enero 2021, reveló que en el 2020 México, con una población de 126 millones y 55.5 millones de empleos, perdió 647,710 empleos formales registrados ante el Seguro Social 16.

Mientras que Panamá, un país con 4.4 millones de habitantes y 1.6 millones de empleos, perdió aproximadamente 327 mil, mencionó Quevedo.

“El empleo asalariado privado seguirá disminuyendo. Los trabajadores formales del sector privado perdieron 15 puntos porcentuales en la estructura del empleo entre el 2013 y 2020”. Peor aún “la tendencia va a continuar a corto plazo”, estimó Quevedo.

“La masiva destrucción de empleo formal en la empresa privada representa un enorme desafío para la búsqueda de alternativas para salvar a la Caja del Seguro Social y su programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que tuvieron ya una reducción del 40% en sus ingresos en el 2020”, añadió el consultor laboral.

En un reciente informe, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) advierte que la recuperación de las economías de la región aún no se refleja “plenamente“ en los mercados de trabajo y es “insuficiente“ para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.

“En 2021, las ocupaciones informales son las que están liderando la recuperación parcial del empleo”, dijo el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

Ante este panorama, Quevedo advirtió de que “las perspectivas de una recuperación del mercado laboral a corto plazo son remotas”, pues “la pandemia eliminó (hasta ahora) 15% de todos los empleos del país (a pesar del casi 24% de aumento en la planilla estatal) y borró 15 años de generación de empleo formal por parte del sector privado".

Situación laboral a septiembre 2021

A septiembre 2021, casi la mitad (49%) de los empleos formales del sector privado prepandemia desaparecieron (37%) o se encuentran suspendidos (12%).

Sin embargo, la situación varía por sector. En el Comercio es la mitad (50%), 74% en el sector Hoteles y Restaurantes, 69% en el sector logístico y 45% de aquellos en la construcción.

Y todavía existen unos 104 mil trabajadores con contratos suspendidos, 80% de ellos en el sector terciario.

Panorama laboral al corto plazo

Quevedo estima que en el 2021 la economía crecerá producto de las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el “sector interno se mantendrá deprimido y muy condicionado a las restricciones de movilidad”, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales.

El experto laboral considera que esto está ha ocasionado que el desempleo aumente, de 18.5% en septiembre 2020 a 20% al día de hoy.

El Mitradel espera tramitar unos 200 mil nuevos contratos laborales en el 2021, un poco más de la mitad de los 378 mil tramitados en el 2019, cuando se generaron 52,040 empleos, todos informales. A julio 2021, la entidad había tramitado 102,384 nuevos contratos, 51% de los 199,308 tramitados en el mismo período del 2019.

Mediano plazo

Debido a las proyecciones de aumento de la Población Económicamente Activa (PEA), para Quevedo mantener la tasa actual de desempleo (18.5%) requerirá crear unos 49 mil nuevos empleos anuales, 4 mil más que el promedio 2014-2019. Bajarlo a 10% en 5 años requerirá crear 85 mil empleos por año por cinco años (40 mil más que el promedio histórico).

En ese sentido, opinó que un programa masivo de inversión pública en infraestructura tendría un enorme impacto en materia de generación de empleo directo, indirecto e inducido, pero su implementación dependerá de la disponibilidad fiscal, que luce bastante comprometida.

La recuperación de empleos en el Comercio, el mayor empleador del país, se ve complicada por las pérdidas acumuladas luego de casi un año y medio de paralización económica, así como el alto nivel de endeudamiento del sector.