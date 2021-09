Licitación para la IV Línea de Transmisión Eléctrica será en 2022

Luego de tres años, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) tiene previsto convocar en 2022, la licitación para la construcción de IV Línea de Transmisión Eléctrica, adelantó Carlos Mosquera Castillo, gerente general de Etesa en una reunión con representantes de la Junta Directiva del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), según se desprende de un comunicado de prensa.

"ETESA ha estado trabajando muy duro con este proyecto, no solo en la parte técnica sino también en los temas sociales y ambientales. De igual manera, se sigue un lineamiento con la Secretaría de APP (Asociación Publico-Privada) y adelanto que para el próximo año se tiene previsto hacer la licitación formal", dijo Mosquera Castillo. No obstante, la nota no se precisa la posible fecha de la convocatoria a licitación.

La licitación para la construcción de la IV Línea de Transmisión Eléctrica fue convocada por la pasada administración en 2019, pero fue declarada desierta, porque las ofertas de los dos únicos proponentes no cumplían con los requisitos técnicos.

El proyecto con la capacidad de transmisión 1,280 megavatios se extenderá por 317 kilómetros entre la provincia de Bocas del Toro, una parte de la comarca Ngäbe Buglé, las provincias de Veraguas, Coclé, Colón y Panamá costará $500 millones. Sin embargo, la construcción estaba prevista empezar durante el primer semestre de 2022, para desarrollarse por tres años culminando en el año 2025.

Construcción de la Línea de Transmisión de 230kV Sabanitas- Panamá III

En la reunión que sostuvo el gerente general de Etesa con los representantes del SIP también se conversó sobre el avance del proyecto Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Línea de Transmisión de 230kV Sabanitas- Panamá III y Subestaciones Asociadas, representa una inversión superior a los $88.6 millones y forma parte del plan de reactivación económica del Gobierno.

"Consiste en la construcción de una línea de transmisión con doble circuito y dos conductores por fase, una longitud de 46 kilómetros y 168 estructuras, a lo largo de la Autopista Panamá – Colón. En los extremos se construirán dos subestaciones tipo Gas Insulated Substation (GIS, por sus siglas en inglés), una en Sabanitas, Colón denominada y otra en Mocambo, provincia de Panamá, denominada Subestación Panamá III", comentó Mosquera Castillo a los industriales.

Ante el cuestionamiento de los industriales sobre cómo ETESA puede contribuir a la calidad del servicio energético, Mosquera aclaró que, de acuerdo con los indicadores de calidad, el desempeño ha sido excelente, cumpliendo satisfactoriamente los mismos. Explicó además que ETESA cuenta con esquemas de desconexión de carga para proteger la red y darle seguridad al sistema.

"Si no se tiene el esquema de desconexión de carga en una red, la misma está en riesgo de perder todo el sistema. Los eventos siempre se dan y son normales en una red de transmisión. Por lo que se debe estar preparado con esquemas de desconexión, para que, en caso de suscitarse un evento de oscilación, el sistema lo maneje de manera adecuada, evitando la posibilidad de un colapso. De no contar con dichos esquemas las afectaciones a la red serían mayores", concluyó el representante de Etesa.