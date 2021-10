UE mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales; 'la decisión ignora los esfuerzos del país'

El Consejo de la UE considera que 'Panamá tiene un dañino régimen de exención de ingresos de origen extranjero'; y que 'no' tiene una calificación de al menos 'en gran cumplimiento' por el Foro Global

Panamá también se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). Archivo | La Estrella de Panamá

El Consejo de la Unión Europea decidió mantener a la República de Panamá en su “lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales”, aprobada en su sesión de este martes 5 de octubre de 2021, en la que también se encuentran: Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

Sin embargo, retiró de su “lista negra” de paraísos fiscales a Anguilla, Dominica y las Seychelles. La lista se reveló dos días después de que salieran a la luz pública los llamados 'Papeles de Pandora' (sobre las prácticas de evasión fiscal), un trabajo de investigación periodística coordinado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El Consejo de la UE sustenta su decisión de mantener a Panamá en su lista discriminatoria de paraísos fiscales, en que el país todavía “no” tiene una calificación de al menos “en gran cumplimiento” por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios para Intercambio de Información a Solicitud y “aún no ha resuelto esta cuestión”. “Panamá tiene un dañino régimen de exención de ingresos de origen extranjero y aún no ha resuelto esta cuestión”, aduce el Consejo de la UE en sus conclusiones, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el país. No obstante, para el economista Raúl Moreira, “la decisión de mantener a Panamá en esta lista discriminatoria ignora todos los esfuerzos hechos por Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales”. Pero sobre todo, “pretender imponer a nuestro país un sistema tributario que escapa a nuestra realidad de capacidad de recaudación, a la vez que menosprecia nuestro derecho soberano de establecer el sistema tributario que mejor responda a nuestros intereses dentro de parámetros de transparencia y combate a la impunidad frente a los delitos fiscales”, expresó el también catedrático universitario. Moreira apuntó que “esto (inclusión de Panamá en la lista de la UE) sería la continuación de los ataques a nuestra imagen internacional para que cedamos a sus pretensiones, las cuales ya se han ido saldando con la pérdida de empleos y exportaciones de servicios en nuestra balanza de pago internacionales”.

Panamá, por ejemplo, ha firmado acuerdos de cooperación internacional como el de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para prevenir la erosión de la base y la transferencia de beneficios (MLI), señaló en reciente comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, emitido este lunes 4 de octubre, tras la publicación de los 'Papeles de Pandora'. Además, Panamá ha firmado la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios (MAC) y ha implementado el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios (BEPS) para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo.

La Cancillería panameña dijo también que producto del continuo trabajo que están efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña se suspendieron más del 50% de las 762,709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público, impulsamos la supervisión constante del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales, y cumplimos con el intercambio de información fiscal con 66 países por medio de la DGI. A su vez, comunicó que la Superintendencia de Sujetos no Financieros hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país.

Igualmente, la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas.

“Es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley”, expresó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.