DiDi destinará $4 millones al mercado local a finales de 2021

Para el ejecutivo mexicano, las empresas de movilidad tienen la tarea ineludible de apoyar en los temas medioambientales a través de estrategias oportunas que involucren a diversos sectores. Cedida

En esta entrega conversamos con Pablo Mondragón, director de DiDi para Colombia, Centroamérica y el Caribe. El ejecutivo de la compañía de movilidad con presencia en países como Australia, Brasil, Japón, México, Chile, China, Colombia, Costa Rica y Panamá analizó las demandas en materia de sostenibilidad medioambiental para este sector competitivo, las alianzas necesarias entre los sectores público y privado, la inversión en infraestructura con miras hacia las tecnologías de autos eléctricos en Latinoamérica, y más. Para Panamá prometen una inversión de $4 millones de cara a los retos del año entrante.

¿Cuál ha sido el comportamiento de consumo de los usuarios de DiDi de la región durante la pandemia?

En las últimas semanas hemos visto cómo el comportamiento en ciudad de Panamá ha ido cambiando; se ha ido activando y reactivando, algo que nos enorgullece mucho, especialmente en estas fechas, cuando celebramos nuestro primer aniversario de operaciones ininterrumpidas en el país. Hemos visto cómo los usuarios han estado dedicando el 34% y el 31% de sus viajes a centros residenciales y a centros comerciales; estos son dos de los ámbitos principales donde hemos visto ese comportamiento de los usuarios durante los últimos meses. En las últimas semanas hemos visto cómo la intermediación de viajes hacia centros de oficinas está empezando a aumentar. Lo que hemos visto todavía en muy bajas proporciones es ir a centros de fiestas, centros nocturnos o quizá restaurantes en las noches, que definitivamente es donde por temas externos se han limitado a esos tipos de trayecto. Reiteramos nuestro compromiso con Panamá al ver que estamos teniendo esta reactivación económica y estamos compartiendo que para finales de 2021 vamos a estar terminando una inversión de $4 millones, que es realmente este compromiso que estamos viendo con Panamá y con el potencial que vemos en el mercado.

¿Esta inversión de la que me hablas va a estar orientada netamente a amplificar las operaciones de DiDi en Panamá?

La compañía se plantea un plan de expansión en Panamá, donde recién celebra su primer aniversario, con buenas expectativas según el ejecutivo. Shutterstock

Así es, exclusivamente esta inversión es para Panamá; estos $4 millones los estamos dedicando principalmente a los socios conductores y a los usuarios; a los socios conductores con una tasa de servicio del 0% y lo que buscamos aquí es empujar las ganancias, los ingresos que puedan tener los socios conductores que se conecten a la plataforma y del lado de los usuarios vamos a estar teniendo diferente promociones. Los usuarios existentes van a poder tener desde 10% hasta 50% de descuento en sus viajes y todos los nuevos usuarios que no tengan todavía la plataforma van a tener 60% de descuento en su primer viaje. Queremos justamente acompañar esta reactivación, invitar a la gente que ya tiene la necesidad de salir a que pueda hacerlo a través de la plataforma de DiDi y definitivamente tener un mejor valor por su dinero.

Según la consultora internacional Accenture y un estudio publicado en marzo, dedicado a los servicios de movilidad, para crear y mantener la rentabilidad en este tipo de productos se requiere un mercado en equilibrio donde los distintos servicios y modos de transporte compitan en condiciones de igualdad y colaboren entre sí. Ese mercado debe permitir que los servicios generen valor en cuatro dimensiones: valor para el individuo, para la sociedad, para el medio ambiente y para la economía, ¿cómo estamos en este sentido?

Me gusta mucho esto que mencionas; pacta totalmente con la visión y el modo de operación que tenemos en DiDi, donde buscamos generar, crear y construir estos ecosistemas de movilidad y tenemos un ejemplo concreto como es China, y tenemos los ejemplos de México y Colombia, donde empezamos a desarrollar estos portafolios. En China tenemos más de 12 productos y servicios que, como mencionas, se ponen a disposición no solamente de los usuarios o de los socios conductores, sino de las ciudades y de otros grupos stakeholders que puedan tener impacto. Tenemos productos y servicios que van desde la primera milla a trayectos largos, y como mencionaste, es justamente crear estos ecosistemas de movilidad complementarios entre ellos o complementarios a lo que ofrecen las ciudades como transporte público concesionado o transporte público masivo y estar jugando con esos trayectos para tener una mejor conectividad, unos mejores ecosistemas. En Colombia, por ejemplo, tenemos el DiDi Express que es como el servicio con el que contamos en Panamá y tenemos DiDi Taxi, también DiDi Entrega que es envío de paquetes. Empezamos a generar estos nuevos ecosistemas poco a poco, toma por supuesto mucho tiempo; necesitamos apoyo por parte de las autoridades locales y estamos proactivamente y en constante diálogo con las mismas para ver de qué manera podemos apalancarnos de la tecnología con la que ya cuenta DiDi para ponerla a disposición de la sociedad. Regreso al comentario que hacía de China, tenemos a través de toda la Inteligencia Artificial y big data diferentes plataformas para las ciudades inteligentes o smart cities y esto se pone a disposición de las autoridades con la mentalidad de ganar-ganar, donde con las integraciones que se han logrado establecer, se busca impactar directamente en la calidad de vida de las personas; y se hace sobre los tres pilares que mencionaste: reducción de tráfico, aumento de seguridad vial y reducción de CO2. Hay varios ejemplos concretos, como se hace en China, con semáforos inteligentes para mediar la velocidad de tránsito, calles que tienen carriles reversibles para minimizar los embotellamientos con plataformas que se dan a las autoridades de tránsito para que, en caso de que haya un incidente, puedan tener una reacción inmediata y entonces quitar o aumentar el flujo de vehículos; en fin, esos son unos ejemplos concretos de cómo se pone la tecnología a disposición de las ciudades y hemos visto estos ejemplos concretos donde se ha reducido el tránsito en 25%, y esto es dar horas de tiempo de regreso a las personas para educación, gastos, consumo, revitalizar la economía, para tener mayor acceso a trabajos, a la educación y hay un cascadeo de impactos que se generan a través de esto, y es algo que queremos traer definitivamente a Latinoamérica y a todos los países donde operamos, de una manera cautelosa, responsable, y de apoyo con las autoridades.

¿Qué actores son fundamentales en este tablero para abrir paso a una nueva era de movilidad que beneficia a todos?

La Inteligencia Artificial y todo el ecosistema tecnológico sostienen a este tipo de plataformas, cada vez más presentes en el mercado. Shutterstock

Definitivamente nuestros socios conductores y los usuarios, que son la parte focal y central de la plataforma y que hacen esa intermediación. En segundo nivel, definitivamente las autoridades locales; con ellas buscamos tener estas alianzas concretas de ganar-ganar, porque tenemos de cierta forma que construir esta receta donde sabemos que podemos tener un impacto tangible en la calidad de vida de las personas si logramos tener estas alianzas que agreguen valor a la sociedades y a las ciudades. Puede ser no un usuario de la plataforma DiDi, pero vas a poder tener un impacto positivo a través de estas alianzas y definitivamente la sociedad privada y el resto de la industria privada que estén interesadas en contribuir a estos ecosistemas de movilidad; hay diferentes iniciativas que se pueden hacer en conjunto para poder ir ampliando el impacto que se va generando.

Hablemos un poco de sostenibilidad medioambiental, un tema que está cada vez más cercano a todas las industrias, y es que la nueva movilidad debería aportar valor medioambiental, individual, social y económico . ¿De qué manera compañías como DiDi, empresas de movilidad pueden ofrecer una transición energética limpia, aportar a ello?

Tenemos tres grandes compromisos, te los menciono por orden: tenemos la flotilla de vehículos eléctricos más grande del mundo; actualmente DiDi en su plataforma tiene más de 600,000 vehículos y estamos buscando para finales de 2023 doblar ese número. Eso principalmente en China; en Latinoamérica ya estamos empezando a ver países como Brasil y México que están comenzando a tener estas alianzas comerciales para empezar a aumentar sus flotas eléctricas. Segundo, tenemos la línea de negocio de vehículos autónomos que ya están operando en la ciudad de Shanghai y donde estamos cerrando estás alianzas con Volvo, para tener vehículos autónomos eléctricos y que reduzcan por completo la emisión de CO2. Por otra parte, está la creación del primer vehículo manufacturado única y exclusivamente para DiDi; es un vehículo eléctrico en China que ya está disponible, con el que se busca escalar paulatinamente y solucionar todos los temas de seguridad, de huella ambiental y de experiencia para el socio conductor y para los usuarios. Son tres de las más grandes iniciativas que como grupo tenemos hoy, buscando justamente minimizar ese impacto.

Con la pandemia, el teletrabajo parece haber llegado para instalarse, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo Entonces el crecimiento sostenido de los servicios de movilidad se ha visto afectado. ¿Para DiDi esto es un desafío o una oportunidad?

Esto ha sido un aprendizaje increíble que hemos estado teniendo durante todo el transcurso de la pandemia. Al principio definitivamente fue un alto total, cuando la gente no estaba saliendo. Conforme se han ido flexibilizando las restricciones, los comportamientos de los usuarios y de los socios conductores, se han ido dando de manera distinta a los niveles prepandemia. Veíamos cómo al principio en zonas residenciales y en centros comerciales estábamos en la mayor cantidad de viajes, porque la gente iba a las farmacias, al súper, y era lo único que hacían; veíamos cómo en lugar de ir a la oficina, se estaban sustituyendo sus viajes por esos trayectos. Hace unas semanas empezamos a ver cómo ya empezaban a regresar a los centros de oficinas; todo esto sigue siendo sobre un nivel similar de trayectos, de intermediaciones, entonces el mercado se ha ido moldeando a las necesidades de las personas; no porque vaya a haber más teletrabajo significa que la gente ya no vaya a salir o que ya no tenga necesidad de movilidad, se están transformando las costumbres de los usuarios y aquí es donde nos toca ponernos a entender realmente esas necesidades de los usuarios para ver cómo, a través de la Inteligencia Artificial y el machine learning , se puede tener esa predicción de la demanda para empujar una mejor experiencia de los usuarios y socios conductores.

Gustavo Samayoa, responsable de Industria y Movilidad en la consultora Accenture dijo en una entrevista para El Confidencial “que los reguladores en los países pueden incentivar la entrada de nuevos jugadores, la colaboración y la integración de plataformas para añadir valor a los clientes”, ¿Cómo ves esta posibilidad de integración y de sana competencia, sobre todo en Centroamérica?

Siempre y cuando estemos priorizando a los usuarios, a los socios conductores y a la sociedad en general, las regulaciones van a ser buenas; pero tenemos que poner en el foco estos principales segmentos. Una regulación abierta, que fomente la competencia sana, definitivamente empoderará a las empresas de tecnología a mejorar la experiencia de los servicios y se van a ver afectados de manera positiva los socios conductores y los usuarios. Desde DiDi estamos completamente abiertos a tener estos diálogos, estas discusiones, para también compartir lo que ha sido nuestra experiencia en países que ya tienen regulaciones hace más de dos, tres, cuatro años, y entender cómo también esas regulaciones se tienen que ir adaptando conforme vamos caminando. Lo platicamos hace un momento, la tecnología es escalable, replicable, y avanza de manera muy importante; el comportamiento de la gente ha estado cambiando en este último año y medio de una manera exponencial por la pandemia, y poder ser críticos y abiertos para encontrar ese punto de equilibrio que maximiza el impacto positivo es lo que nosotros buscamos dentro de esta mentalidad de ganar-ganar.

¿Cuál es el papel de la tecnología como atractivo para mejorar la experiencia del cliente desde la Inteligencia Artificial y la nube en materia de escalabilidad?

Empezando por la experiencia de los socios conductores, tenemos la tasa de servicio más competitiva del mercado; independientemente de la promoción que te mencioné hace un momento, la tasa de servicio en Panamá es del 15%, que es de las más competitivas buscando que los socios conductores que decidan conectarse a la app de DiDi Conductor puedan tener mayores ganancias por viaje. Del lado de los usuarios es buscar tener estas tarifas accesibles, para que cada vez más gente pueda utilizar estos servicios y dar la oportunidad para que personas que quizás antes no tenían el nivel socioeconómico, puedan tenerlo ya no como una barrera de entrada. Estos dos grupos generan la experiencia que tenemos en la conectividad y aquí es donde entra el machine learning y la Inteligencia Artificial de los sistemas que tenemos alimentados por la big data que se va generando con el tiempo, y lo que buscamos es tener diferentes modelos de predicción de la demanda para poder reducir esos tiempos de espera y que un conductor pueda pasar menos tiempo yendo hacia un usuario y el usuario esperando menos tiempo. Así el usuario tiene una mejor experiencia de recogida, el conductor puede pasar más tiempo con un usuario en el vehículo y eso significa generar más ganancias. Este es uno de los modelos centrales que tenemos y que constantemente estamos buscando mejorar.

Acaban de celebrar su primer aniversario en nuestro país, cuéntame ¿cuáles son las perspectivas para 2022?

Así es, estamos cerrando el primer año, lo que nos enorgullece mucho. Reiteramos el compromiso con con Panamá, como lo platicamos hace un momento, con esta inversión de $4 millones; esto va a ser desde el momento que lanzamos a fines de 2021, y para 2022 vamos a seguir con estas mismas ganas de seguir creciendo en el mercado. La oportunidad de Panamá es muy grande cuando ves que la penetración de smartphones y de internet va creciendo de manera importante, más personas tienen acceso a este tipo de plataformas y de igual manera con la tasa de bancarización que se está teniendo en el país y con la nueva posibilidad de pagar estos viajes en efectivo podemos llegar a más personas todavía. Para 2022 vamos a reafirmar nuestro compromiso y vamos a seguir teniendo diferentes anuncios, que ya en su momento podríamos platicar.