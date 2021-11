Vuelven las compras de fin de año

Volvemos poco a poco a la normalidad, en comparación con noviembre y diciembre del año 2020, por causa de la covid-19 y entramos en la antesala de las ofertas, mediante todos los medios de publicidad para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios en general, de forma radial, anuncios televisivos, internet, medios impresos, vallas o cualquier otro que se pueda utilizar para ofertar los productos en todo el país.

Es importante informar que el área de Veracidad de la Publicidad de la Acodeco está en constante monitoreo todo el año, y más en estas fechas para que se cumpla con parámetros establecidos en la ley. Verificando que la publicidad sea legible, clara, exacta, veraz, vinculante, oportuna y comprobable, entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se ofrece, igualmente se verifica las modalidades de ventas especiales (su inicio, culminación, cantidad mínima de unidades, si la venta es total o parcial).

Uno de los mecanismos utilizados para atraer a los consumidores son los catálogos, donde algunos de ellos ofrecen a los consumidores la opción de abonos para cautivar a ese consumidor que espera igualmente cancelar el precio con el muy esperado por los trabajadores “pago del décimo tercer mes”, bonificaciones o ahorros; no obstante, es importante ser consciente de si en verdad necesitamos lo anunciado.

Los abonos son comunes para estas fechas de fin de año utilizado por los consumidores en la compra de juguetes o electrodomésticos, pero más que ello lo crucial es que conozcan de antemano, las políticas o condiciones establecidas por el proveedor y que es un deber leer las mismas con detenimiento, verificando el tiempo que cuenta para cancelar, retirar la mercancía y las consecuencias del posible incumplimiento de las mismas.

Igualmente es importante destacar, que el bien adquirido cuenta con una garantía y que la misma corre a partir de la entrega y no desde que lo abona y le deben proporcionar la información clara. El consumidor también debe conocer que si el bien abonado no puede ser entregado por diversos motivos alegados por el proveedor, tiene todo el derecho a que le devuelvan la suma de dinero abonada; es decir la Ley 45 establece que el proveedor será responsable por el bien que el consumidor aparte mediante abonos al precio de venta, y no podrá sustituirlo por otro bien similar.

Otro punto igualmente importante para estas fechas, son los regalo, para los familiares, amigos, compañeros de trabajo, intercambio de regalos, etc., y a la hora de utilizar el mismo no funciona o no cumple con la información proporcionada, es importante guardar las facturas y la garantía del producto.

Frente a los futuros gastos que se avecinan, debemos confeccionar una lista de prioridades, recordando siempre consultar, comparar precios, preguntar sobre la garantía y las diversas opciones que brinda el mercado ya que en nuestra legislación no existe el derecho a retracto, aunque encontramos muchos proveedores que hacen frente para mantener esa clientela y ofrecen el cambio. Recordar a los consumidores guardar siempre la factura, sacar copia de la misma y mantener los empaques las primeras semanas siguientes a la compra.

Para concluir, recuerde no gastar todo, debemos ahorrar, la compras deben ser planificadas, buscar siempre asesoría y la Acodeco los orienta ya sean en los módulos de algunos centros comerciales, contactar por medio de Sindi al 6330-3333 y buscar la página web