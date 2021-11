Panama Convention Center avanza con promoción de eventos y ferias internacionales

El nuevo Panama Convention Center (PCC), ya inició la promoción de diversos congresos y ferias como parte de su agenda de posicionamiento internacional.

Según explicó Rodolfo del Valle, director general del PCC, entre las más recientes ferias en la que participó el PCC junto a Promtur fue en Cartagena de Indias. Allí Panamá logró adjudicarse por tres años consecutivos la sede de FIEXPO Latinoamérica, la feria internacional más importante de la industria de reuniones, eventos e incentivos en la región. En esta ronda de negocios participaron 150 compradores de diferentes países del orbe.

Otro evento relevante fue donde participó el PCC fue el 60° Congreso Anual de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés). Este evento se realizó en la ciudad de Cartagena Colombia y se transmitió simultáneamente en varios países con la participación de 1,200 personas de forma presencial y virtual.

También, del 3 al 6 de noviembre, el PCC asistió al congreso global de The Global Association of the Exhibition Industry (UFI, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar en Rotterdam, Países Bajos uno de los encuentros más grande en la industria de ferias comerciales, que combina redes internacionales y contenido único.

Otro potencial destacado por Del Valle es la Terminal de Cruceros de Panamá que, recientemente, realizó el primer atraque de prueba con el crucero Viking Star y la interconexión de la Cinta Costera 3 con la Calzada de Amador conectando a su vez al PCC, será un valor agregado importante, para los futuros eventos que acoja el centro.