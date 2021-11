Centros comerciales empiezan a recuperar las ventas; advierten subida de precios por crisis mundial

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), Nadkyi Duque, calificó como “muy positiva” la pronta recuperación financiera que está teniendo el país y que se ha venido reduciendo la brecha que dejó la crisis de la covid-19.

También advirtió sobre el posible incremento de precios en los productos que se comercian debido a la crisis mundial que se registra actualmente en la cadena de suministros a consecuencia de la pandemia de la covid-19, en estos momentos cruciales para la economía.

Recuperación de las ventas

Duque indicó que actualmente, los centros comerciales se encuentran con unos tráficos muy importantes, entre un 80% y un 90% respecto a lo que tenían en el 2019, lo cual “es muy positivo” porque “hemos podido recuperar ventas”.

Precisó que en 2019 tenían ventas aproximadas de $400 millones, y ahora están entre unos $300 millones y $320 millones. “Es muy alentador decir que en un corto tiempo de casi un año de habernos reaperturado, estamos en esas cifras alentadoras”, comentó Duque en declaraciones a medios locales.

Destacó que las cifras son resultados del compromiso que adquirió la empresa privada, la efectividad del Gobierno con la vacunación y el comportamiento que han tenido los usuarios de los comercios. "Es resultado del compromiso adquirido”, afirmó.

Este lunes, 21 de noviembre, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez, afirmó que el plan de vacunación ha sido una pieza fundamental para la recuperación económica del país, porque ha permitido tener todas las actividades comerciales abiertas, sin restricciones, con “buenos resultados”.

Martínez señaló que durante el primer semestre del año 2021 se observó un crecimiento económico de más del 10% y se proyecta un crecimiento de 12% al terminar este año (2021).

Además, añadió, que a través de la Asociación de Centros Comerciales se observó un aumento por arriba del 25% en las ventas; y desde el punto de vista de los bancos también se ha reflejado un incremento en los préstamos bancarios por el orden del 20%.

Poder adquisitivo

Aunque todavía hay muchas personas que han perdido sus trabajos y otros que no están laborando, Duque aseguró que hay un porcentaje significativo de la población que se encuentra activamente trabajando.

Por lo tanto, “sí hay ese poder adquisitivo de muchos consumidores y por eso hemos podido recuperar esas cifras de hasta un 80% en ventas", afirmó Duque, recalcando que este indicador refleja que “sí se está comparando, y sí se están generando ventas”. Aunque reconoció que también hay otro porcentaje de la población que solo va a los comercios a pasear o a recrearse, lo cual no es nuevo, siempre ha sido así.

No obstante, consideró que el hecho de que no se hayan podido alcanzar los números de 2019, se debe principalmente al turismo de compras o al turismo que no está llegando al país, por lo que se están tomando las medidas, hablando con los entes involucrados para ver cómo poco a poco se van reactivando.

Subrayó que las ventas se han ido recuperando porque el panameño es “muy consumista”, lo cual “no se puede obviar”; y a pesar de una crisis como la vivida sigue siendo “muy resiliente a este cambio”. Y se mantiene comprando, principalmente, ropa y artículos deportivos, electrónicos y tecnológicos, mencionó.

Crisis mundial versus los costos

Respecto a la situación del entorno internacional y el impacto en los costos de las mercancías dijo a Radio Panamá que hasta ahora se ha visto "un incremento no tan impactante" porque Panamá aún tiene mucha mercancía en stop.

Mencionó que el Black Weekend fue fantástico porque todavía mantenían precios y este fin de semana, algunos comercios van a estar celebrando el Black Friday, donde todavía se van a poder encontrar “buenos precios”.

Pero con la crisis que ha generado la covid-19 a nivel mundial, con el tema de los contendores que no llegan a tiempo a los puertos, no se despacha a tiempo la materia prima y la reducción de la cantidad de contenedores de salida en Asia, la tendencia de los precios de los productos "se mantiene al alza".

“Esta crisis ha impactado de manera general y principalmente el tema de los puertos, los contenedores y eso ha hecho que se incremente abruptamente, hasta tres veces más el precio de los contenedores”.

A sí que, “la tendencia es que los precios van a subir más considerablemente hasta que no se recupere ese balance en el tema de los fletes y si se generan otras crisis y otros puntos de contagios en Asia, en puertos, vamos a tener que seguir manteniendo esa tendencia a la alza”, advirtió Duque.

Vacunación y medidas de bioseguridad, clave para la recuperación

Señaló que la temporada de fin de año comenzó con un “gran auge”, pero se requiere que las personas sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad y manteniendo y portando su mascarilla.

Enfatizó en que el tema de la agilidad de las vacunas le ha dado la confianza al panameño de poder regresar a la normalidad a realizar las compras y las actividades que regularmente hacía hasta antes de la pandemia.

“El encierro que tuvimos durante los prolongados siete meses ha generado que luego de ese encierro las personas hayan salido a hacer sus actividades como lo estamos viendo. Ese encierro ha generado esa necesidad de recrearse, de actividades, de vivir las experiencia de antes de la crisis y aún más. Ha dicho bueno luego de este encierro necesitamos poder hacer más de lo que hacíamos antes. Hay ese fervor”, enfatizó Duque.

Al mismo instó a las autoridades a comenzar con esa tercera dosis de manera masiva porque se está viendo que ya se están generado algunas nuevas olas en otros países, por lo que hay que trabajar en la prevención, que es “lo más efectivo”.

“Hay que evitar porque no pueden volver a ocurrir esos siete meses de encierro o medidas restrictivas que van en contra totalmente del esfuerzo que hemos hecho todos los entes involucrados. Trabajemos en la prevención, estemos en alerta, cuidémonos, reforcemos las medidas y evitemos porque nos ha costado mucho esa reducción de esa brecha tanto económica como emocional”, puntualizó Duque.