Llegó el Black Friday; Acodeco anuncia operativos

Este viernes 26 de noviembre se celebra en Panamá el Black Friday 2021, con el optimismo de aportar a la reactivación económica en los centros comerciales, afectados por el impacto de la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

En ese sentido, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que desarrollará un operativo de verificación de publicidad en los centros comerciales, con el fin de asegurar que las ventas especiales cumplan con la Ley 45 de 2007.

El Black Friday 2021 abarcará: Albrook Mall, Altaplaza Mall, Multiplaza Mall, Metromall y los principales centros comerciales en el interior del país, a los cuales se le verificará el lugar donde aparece la publicidad en el establecimiento y brindará asesoría; y en caso de que exista alguna irregularidad que no sea subsanada, se iniciará el proceso de investigación correspondiente.

Previo al “Black Friday”, la Acodeco ha capacitado a gerentes y dependientes de comercios, para implementar correctas prácticas de la publicidad y el reconocimiento de la garantía a los consumidores, tal como lo estipula la Ley 45 de 2007.

De acuerdo con la Acodeco, es importante que la información de la venta especial, cuente con la fecha de inicio y finalización, debe indicar si es total o parcial (puede usar el concepto “en mercancía seleccionada”), el precio regular y el nuevo precio especial de venta. Cuando se usa la oferta por porcentaje, solo debe aparecer el precio regular y el descuento aplicable a dicho precio.

Explicó que cuando una mercancía cuente con el doble precio y existe un anuncio que indique por ejemplo 20% de descuento adicional, es permitido y se entiende que el porcentaje aplica sobre el último precio. “Todos los artículos deben tener el precio a la vista del consumidor”, apuntó.

Durante el operativo “Black Friday 2020”, la Acodeco verificó 295 agentes económicos de los cuales 155 corresponden a la ciudad de Panamá y 140 a las regionales del interior del país. Cabe señalar que 30 agentes económicos que mantenían faltas, procedieron a rectificar y solo dos no rectificaron. Las irregularidades más comunes fueron: ofertas no tenían fecha de duración, mercancía no identificada, falta de precio, no indicaban si venta era total o parcial, hasta agotar existencia.