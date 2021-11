El mercado latinoamericano se va a recuperar, según apuntan varios gestores

El mercado latinoamericano, que se ha visto muy perjudicado durante la crisis por la covid-19, “se va a recuperar” y “la clave está en el tema político, sobre todo en las elecciones de Colombia y Brasil del próximo año”, según han subrayado este martes varios gestores que han participado en el foro Latibex.

Durante la celebración de la mesa de gestores, “¿Dónde está tu beneficio en una Latinoamérica en recuperación?”, moderada por el socio director de Consulae EAF y vicepresidente de Aseafi, Miguel Ángel Cicuéndez, el gestor de Renta 4 Gestora Alejandro Varela ha señalado que “se está viendo 'rotación geográfica y sectorial en los mercados, pero hay razones para el optimismo” y la clave, según ha dicho, está en las próximas elecciones de Colombia y Brasil.

En este sentido, desde Fidelity Punam Sharma, tras comentar que “las elecciones en Brasil, por tamaño y polarización, van a ser muy importantes, ya que ponen mucha presión en medidas populistas”, ha dicho que “es difícil adelantarse y decidir la asignación de activos en esos escenarios”.

Por su parte, el experto de Schroders Pablo Riveroll ha asegurado que “el mercado se va a recuperar, porque hay sectores que han salido fortalecidos, pero va a cambiar la composición, con más presencia del 'venture capital', que está encontrando buen retorno en la región”.

Riveroll ha subrayado que “México es un experimento único en el mundo” y ha explicado que “decidieron no gastar ni cerrar la economía” y las consecuencias han sido “exceso de muertes no explicadas y coste político muy importante, pero por otra parte no hay déficit fiscal considerable”.

Sobre los sectores para invertir, Varela ha dicho que es un “buen momento para el sector financiero y bancario” y para las utilities ya que, en su opinión, “en todos los temas de la transición energética tienen mucho que decir”.

Otros sectores por los que apostar, según Varela, son los de infraestructuras e inmobiliario, así como por la tecnología, que “ha llegado para quedarse”, ha precisado.

Preguntados por la evolución de las divisas, Varela cree que “las divisas en Latam se han desangrado en el último lustro, pero este año hay factores que van a contribuir a su estabilización”, aunque para ello es necesario que vaya acompañado de un crecimiento económico.