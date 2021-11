Acodeco: acciones operativas de fin de año

Tradicionalmente, diciembre es de mucho movimiento comercial, ya que los consumidores disponen de dinero extra con la entrega de los ahorros navideños, bonos y pago de la última partida del décimo tercer mes.

Los funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), participan en el operativo de Navidad, recorriendo los principales centros comerciales del país, verificando la publicidad y ofertas, fiscalizar los escáneres para confirmar que el precio visible sea igual al registrado en la caja, comprobar el contenido neto de productos empacados utilizados en esta época del año, realizar encuestas de precios de los productos que componen la cena navideña, entre otras acciones.

En fin, se activa un equipo de trabajo que busca consolidar la protección al consumidor y brindar la asesoría correspondiente a través de los diferentes módulos de atención, en temas como garantías y abonos. Estos módulos son muy importantes porque se reciben quejas y concilian entre las partes en la búsqueda de una solución.

Antes de adquirir determinado artefacto, es necesario preguntar la duración de las garantías y todo lo concerniente a las mismas, informarse acerca del servicio técnico autorizado de la marca, entre otros detalles. Lea detenidamente todo contrato y no lo firme, si no está completamente seguro de la transacción.

En cuanto a la verificación del sistema de escáner, es muy importante para estas fechas porque permite tener la certeza de que el consumidor está pagando por el precio marcado en el artículo al momento de pasarlo en la caja. Esta medición detecta posibles errores de sobrecargo, o cobro de más.

Importante siempre comparar, comprobar y consumir cuando tengamos la información necesaria y precisa. Para tales fines, las encuestas nos ayudan a buscar los supermercados con los precios más bajos. En el caso de la cena navideña, la Acodeco revela el costo aproximado de una cena navideña para una familia de 4 miembros, por tipo de carne: jamón, pavo, pavipollo y pollo.

Entre los productos cuyos precios son monitoreados se encuentran: rosca de pan sin nueces de 33 onzas; nueces mixtas (400 gramos); dulce de frutas (14 oz.); arroz de primera (5 libras); lata de guandú (15 oz.); 4 libras de papas; 1 libra de cebolla; 1 docena de huevos; una libra de manzanas y peras; 3 libras de uvas; ron ponche (750 ml.) y piña en rodajas (20 onzas).

Recomendamos a los consumidores hacer compras inteligentes, siempre con una lista de prioridades en base a un presupuesto. No caer en el consumismo y ni dejarse llevar por la publicidad, porque muchas veces adquirimos artículos que no teníamos planificados. Guarden las publicaciones de la publicidad o haga una captura de pantalla si se trata de publicidad en línea, esto ante posibles reclamaciones al agente económico de no querer honrar dicha publicidad.