Empresarios y trabajadores sin consenso del salario mínimo, la fecha de agota

A partir de enero de 2022 en Panamá regirá un nuevo salario mínimo; sin embargo, este jueves la Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por trabajadores, la empresa privada y el Ejecutivo no lograron un consenso y el tiempo se agota.

"No hay acuerdo, ni propuesta tampoco", afirmó Juan Antonio Ledezma, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) tras celebrarse la última reunión donde algunas actividades económicas participaron y expusieron su situación.

Será el 15 de diciembre cuando la tripartita Comisión reciba la propuesta de la Contraloría General de la República, y que de no lograse un conceso entre trabajadores y la empresa privada, el corresponderá al Ejecutivo tomar una decisión de extender las sesiones con miras a un acuerdo.

Con base en el artículo 174 del Código de Trabajo, el salario mínimo, debe ser fijado cada dos años, tomando en cuenta la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y del Ejecutivo.

Los dos últimos salarios mínimos discutidos en Panamá fueron fijados por el Ejecutivo y la reunión de 2019 entró en vigor el 15 de enero de 2020, representó un aumento para las dos regiones del país con 3.3%.

Ledezma aclaró que en la reunión celebrada vieron las presentaciones técnicas, el análisis de las cifras macroeconómicas, económicas de las empresas y la situación de las diferentes regiones.

"Estar aquí en estas conversaciones sobre el salario mínimo es muy, pero muy preocupante, porque se generan expectativas para un montón de personas desempleadas, a los que no les llega el salario mínimo, a las personas del trabajo informal a las que tampoco les llega el salario mínimo. Tenemos ver eso con luces largas, porque crear una expectativa de algo, que después de la gente se agarra pensando en que eso puede ser una solución, cuando no lo es sino por el contrario, puede afectar mucho", afirmó.

Ledezma se refiere que la situación aún es difícil para "la micro y pequeña economía de esas empresas que, están llamadas a generar trabajo para esa gente que está pasándola difícil, sin trabajo. Es muy, pero muy preocupante", reiteró.

Al cuestionársele la propuesta de los trabajadores de un salario mínimo mensual de hasta $1,500, el representante del Conep expresó: "no tiene asidero, es decir, una cifra por decirla. Es crear una expectativa que afecta, porque la gente se sienta en que eso podría ser una realidad y eso no es correcto".

"Las empresas o despiden gente o no contratan a nadie... Esto no es cuestión de si me gusta no me gusta, vamos a impulsar hacia adelante, así que vamos a mirarlo con responsabilidad", acotó el representante de la empresa privada.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en la actualidad existen 37 niveles de salario mínimo en Panamá, para 85 actividades económicas, en al menos 11 ocupaciones.

Por su parte, Roger Tejada, viceministro del Mitradel, indicó que hasta el momento "se mantienen posiciones alejadas, distantes, pero tenemos la misión de proponer el diálogo y buscar consenso sea cual sea el escenario", dijo.

Tejada advirtió que la próxima reunión es muy importante y se trata de última fecha aprobada en agenda para la Comisión del Salario Mínimo. Ese día —dijo— no habrá cortesía de sala como este jueves, sino que están a la espera de la información que suministrará la Contraloría General de la República.

Hoy, jueves, la Comisión de Salario Mínimo concedió una cortesía de sala para representantes de actividades como: juegos de azar, construcción y turismo; como también participaron por primera vez representantes de las actividades de servicio doméstico y de labores varias de Panamá Este.

En tanto por los trabajadores, Genero López, dijo que la empresa privada ha manifestado que "no tienen las condiciones para un aumento de salario, ya que se agravará la economía, pero eso totalmente falso", aseveró.

"Los salarios que se pagan hoy día no alcanzan ni para pagar la canasta de alimentos. Se han encarecido, por lo que se hace necesario que los trabajadores reciban ingresos para hacerle frente a esos incrementos. El trabajador no solo tiene que alimentarse, sino que tiene que resolver otras cosas de él y su familia" explicó.

López confirmó que la próxima reunión es el 15 de diciembre, pero de no logarse nada, habría una programada para el 22 de diciembre. "Todo indica en que no habrá acuerdo", vaticinó.

"Hay que tener presente que Panamá es uno de los países con peor distribución de la pobreza. Hay que tomar en cuenta que un alto porcentaje de los trabajadores que reciben salario mínimo no están organizados en sindicato, porque los que están negocian su salario en el convenio colectivo", sustentó.

Debido a lo anterior, López exhortó a los trabajadores a manifestarse y participar en la movilización que habrá mañana, 10 de diciembre, saliendo a las 4:00 p.m. del parque Porras, ya que es se piden un salario "cónsono con la realidad que viven los trabajadores".

Además, protestan por el cierre del Diálogo Nacional por la Caja, el cual denominan el diálogo de "yo con yo", debido a que los empresarios son los que dominan la reunión.