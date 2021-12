Panamá, Costa Rica y R. Dominicana crean Consejo Empresarial de Alto Nivel

Un Acuerdo Marco para la creación del Consejo Empresarial de Alto Nivel (CEAN) fue firmado por Panamá, Costa Rica y República Dominicana, como parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

La iniciativa tiene el propósito de lograr el fortalecimiento de la democracia por vía de la estabilidad de políticas públicas, la institucionalidad y transparencia, fundamentados en la colaboración, la seguridad jurídica, el crecimiento económico y la creación de empleos, con el apoyo de la academia.

Las firmas estuvieron a cargo por representante del sector empresarial de los tres países en el marco de la II Cumbre que se desarrolla en República Dominicana para la continuidad del diálogo sobre los problemas de la región abordados el pasado mes de octubre, en Panamá.

Por Panamá firmó el acuerdo marco, Rafael Zúñiga Brid, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); Enrique Egloff, representante de Costa Rica y Samuel Conde de República Dominicana.

La CCIAP informó que el Centro Empresarial de Alto Nivel servirá como plataforma para que el sector privado formule recomendaciones y reportes conjuntos a sus respectivos gobiernos. Al mismo tiempo, promoverá la formalización de Diálogos Económicos Internacionales de Alto Nivel (ADD High-Level Economic Dialogues) primariamente con los Estados Unidos de América. Al tiempo que, la organización procurará la integración de representantes del sector privado empresarial de los Estados Unidos.

De igual forma, este consejo estará integrado por empresarios de cada país miembro de la ADD, procurando la participación de representantes de los principales sectores de sus respectivas economías, idealmente vía sus gremios empresariales.

Los participantes del CEAN sufragarán sus propios gastos para participar en reuniones periódicas y rotativas entre los países miembros de la ADD.

Además, el este consejo extenderá, recíprocamente, estatus de Observador a organizaciones afines como lo serían el US-Mexico Economic Council (que abriga el US-Mexico CEO Dialogue); el CEO Forum of the Summit of the Americas y ACCLA, así como agencias financieras multilaterales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Banco Mundial, entre otras.