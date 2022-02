Sancionan embarcación artesanal por pescar debajo del Puente de Las Américas

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), multó a una embarcación artesanal que se encontraba pescando en la zona de paso de buques debajo del Puente de Las Américas, actividad prohibida, ya que dificulta e impide el paso de los buques en tránsito por el Canal de Panamá.

La acción de la ARAP se da luego de recibir una denuncia anónima. Además, también el Ministerio de Ambiente prohíbe la pesca en esa zona, debido a que el recurso está altamente contaminado de plomo y de mercurio, por el derrame de hidrocarburos.

Aunque la ARAP en su comunicado de prensa no preciso en el monto de la sanción, el personal de del Departamento de Inspección, Vigilancia y Control notó otras irregularidades, entre ellas: zarpar sin el permiso de la Autoridad Marítima de Panamá, no contar con la licencia de pesca correcta, por lo que la embarcación desarrollaba pesca no declarada, no reglamentada, misma que el país combate.