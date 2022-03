Industriales advierten de posible impacto por huelga de Bimbo

Mientras que los trabajadores de la fábrica no doblan el brazo, el Sindicato de Industriales dijo que la situación 'no será fácil' porque 'hay un riesgo' en el alza del precio del trigo, materia prima del pan

Trabajadores de la empresa Bimbo de Panamá, apostados fuera de la empresa como medida de paro. Cedida

Los trabajadores de la empresa Bimbo Panamá llegaron este jueves 10 de marzo a su segundo día de paralización de labores, y advierten de que no doblarán el brazo ante sus exigencias en la negociación de la convención colectiva de trabajo.

“Vamos a mantener la huelga como medida de presión, hasta que se logre un acuerdo en la negociación”, afirmó este jueves el secretario general del Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines (Sitha), Rafael Salazar, previo a su ingreso a un segundo intento por lograr un consenso, tras la declaración de paro apoyado por casi la totalidad (90%) de trabajadores.

Los más de 650 (490 sindicalizados) que laboran en los siete puntos de trabajo de Bimbo –seis distribuidoras o agencias de distribución y una planta de producción– mantienen desde el miércoles paralizadas sus funciones y están apostados, día y noche, en las afueras de las instalaciones en señal de protesta.

Por lo menos en la planta de Carrasquilla, las jornadas laborales son las 24 horas del día, divididas en tres turnos. Desde el inicio de la huelga, una cola de mulas que transportan materias primas y los productos alimenticios que la empresa fabrica, también se mantenían paralizadas.

“Al momento que se procede a la huelga, el Mitradel clausura todos los puestos de trabajo, entre ellos todos los puntos de distribución. Por ende, nadie puede entrar ni salir”, expresó el sindicalista.

La empresa advirtió de que la paralización del 100% de sus operaciones se traduce en el desabastecimiento de productos de primera necesidad. “La huelga impacta en el abastecimiento de un producto primordial de la canasta básica. Actualmente Bimbo atiende el 80% de las ventas de pan de molde en Panamá. Si la huelga continúa, los riesgos de desabastecimiento son inminentes”, alertó el gerente de mercadeo de Bimbo de Panamá, José Bustamente.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Luis Frauca, reconoció, por su parte, que los productos que Bimbo fabrica tienen una participación importante en el mercado nacional, por lo que la huelga podría tener un impacto en la distribución. “(La huelga) va a tener un impacto sobre la distribución de pan en el paro. Eso es evidente, ya van dos días y el público lo va a sentir. (Bimbo) tiene una participación importante. Va a tener un efecto importante en el mercado”, sostuvo.

Enfatizó que la situación “no será fácil”, ya que hay otro riesgo: “ha ido subiendo de precio el trigo que hay en el mercado”, materia prima con que se fabrica el pan. “No es una situación normal. Estamos pendientes de eso y en comunicación con la empresa”, añadió.

En medio de la contienda entre Rusia y Ucrania, en esta última semana el precio del trigo se disparó a su máximo histórico, algo que afectará el suministro global.

Los valores del trigo han subido un 30% por semana y un 60% desde principios de año. Rusia y Ucrania efectúan cerca del 30% de las exportaciones de trigo en el mundo.

“A diferencia de otros países, la economía de Panamá es abierta y la industria local (Bimbo es internacional, pero es industria local también), al igual que otras industrias, importa algunos bienes que no se producen en el país”, apuntó Frauca.

Al mismo tiempo, instó a ambas partes a que miren la situación del país y del mundo, cuiden los empleos y lleguen a acuerdos. “La huelga siempre debe ser el último recurso y en este caso nos da la impresión –desde la perspectiva sindical de los industriales– que no se agotaron los recursos previos para llevar a un inicio a huelga”, acotó.

La negociación

Salazar explicó que se fueron a huelga porque en la negociación que comenzaron a finales del 2021, no se ha logrado consenso en 16 puntos, de los cuales 12 son económicos y 4 son normativos, entre ellos el ajuste salarial.

Precisó que en el aumento general del salario, aspiran a que el ajuste sea porcentual, tal y como se lo da la empresa hoy a los administrativos. “Nos han dado centavos por muchos años. Queremos cambiar a porcentaje y con una aspiración salarial acorde con la realidad”, dijo.

De acuerdo con Salazar, en la última propuesta la empresa ofreció 7 centavos . No obstante, los colaboradores exigen que sea entre el 6% o 7%. “Se busca negociación real, no que tú me la condiciones”, añadió.

No obstante, para la empresa las propuestas de los trabajadores “no son sostenibles”. En su lugar, “la empresa ha hecho una oferta viable y competitiva que toma en cuenta las condiciones actuales del mercado y del país, con el fin de garantizar la operatividad y sobre todo la sostenibilidad de la empresa asegurando las 560 plazas de empleo que genera su operación”, dijo Bustamante.

Precisó que los beneficios planteados por la empresa incluyen mejoras salariales, aumentos en las comisiones por venta, así como de beneficios indirectos como el seguro de vida colectivo, transporte, los bonos de Navidad, antigüedad y asistencia. Toma también en cuenta aumentos anteriores y es muy competitiva según los estándares de la industria de alimentos en Panamá.

“Lo que pasa es que para ellos siempre es insostenible darle un incremento de salario a los trabajadores. Sin embargo, sabemos que en época de pandemia –muy contrario a las otras empresas–, las empresas de alimentos fueron las que más producción y ventas generaron”, expresó Salazar.

La vigencia de la convención está propuesta a tres años, como siempre ha sido. La última se hizo hace tres años. La convención colectiva venció en julio de 2021 y, según explicó Salazar, durante todos estos meses “la empresa no dio aumento”. Peor aún, aseguró que “hoy en día plantea que la convención entre en vigencia el 15 de marzo, o sea que se pierdan todos estos meses de aumento a los trabajadores, el cual es otro de los puntos que se tiene en discusión en la mesa”.

Salazar sostuvo que “la empresa propone eliminar muchas aspiraciones de los trabajadores y solo negociar algunas, pero negociarlas a la manera que ellos quieren, no a los montos que pudieran ser cónsonos. No se trata de imponer, es algo cónsono con la realidad”.

Al mismo tiempo, añadió que sumado a ello, la empresa fue “beneficiada con el nefasto decreto de salario mínimo (que decretó el Gobierno Nacional a finales de 2021) en donde no tuvieron que hacer ningún ajuste al salario mínimo. Como el Gobierno, favoreciénlos a ellos, excluyó a las empresas grandes o manufactureras, no tuvieron que hacer ningún ajuste”.

Según Salazar, incluso “la empresa y su asesores legales se niegan a redactar normas laborales que están establecidas en el Código (de Trabajo). No quiere que estén en la convención”.

Bimbo expresó que en sus más de 15 años de presencia en el país, ha mantenido como “prioridad el respeto a los derechos y los beneficios de los trabajadores”. Y agregó: “Actuamos bajo valores y principios que nos rigen y partiendo de la buena fe de las partes interesadas en la negociación”.

La negociación se suspendió el miércoles y se reanudó este jueves a la 1:00 de la tarde. Hasta el cierre de esta edición, todavía no se sabían los resultados. El Mitradel se mantiene como mediador en la mesa.