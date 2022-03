La propuesta de Bimbo para frenar la huelga laboral

A nueve días de huelga por parte de trabajadoras y trabajadores de Bimbo Panamá, S.A. —afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA)—, la empresa panificadora expresó su "firme decisión de finalizar el conflicto existente mediante un acuerdo justo y sostenible".

Los colaboradores Bimbo paralizaron sus labores desde el pasado 9 de marzo. Cedida

"Tenemos toda la intención de llegar a un acuerdo con el sindicato para poder reanudar el abasto de nuestros productos tan pronto nos sea posible. Hacemos un llamado a la conciencia, pues tenemos la misión de llevar alimentos deliciosos y nutritivos a las manos de todos los panameños", afirmó la compañía en un comunicado difundido este jueves 17 de marzo, donde a su vez advirtió que los efectos de desabastecimiento ya se están sintiendo, sin precisar cifras.

Los más de 490 trabajadores sindicalizados de la empresa Bimbo iniciaron la huelga indefinida el pasado miércoles 9 de marzo, tras el fracaso de la negociación de la convención colectiva de trabajo, y no lograrse un acuerdo en la totalidad de las cláusulas propuestas por el sindicato de trabajadores.

En el proceso de negociación colectiva, el sindicato de los trabajadores presentó 86 cláusulas, de las cuales no se había logrado consenso en 16 puntos, entre ellos económicos (donde se incluye el ajuste salarial) y normativos.

"Consideramos que desde un inicio del proceso esto nunca debió escalar al conflicto ya que la empresa siempre estuvo dispuesta a negociar", expresó la empresa Bimbo de Panamá en un comunicado difundido este jueves 17 de marzo.

El secretario general del Sitha, Rafael Salazar, dijo que desde el principio los trabajadores han estado exigiendo un ajuste general de salario que ronde entre el 6% y 8% de aumento por hora. No obstante, en la reunión de este miércoles, 16 de marzo, en el Mitradel, tuvieron un "acercamiento" con la empresa, la cual "movió" un poco el porcentaje de aumento, pero "no" es uniforme en los tres años.

En específico, Salazar explicó que la empresa está planteando un ajuste salarial por hora de un 3.8% en el primer año, un 4% aproximado en el segundo año y un 4% en el tercer año; pero, "eso de un salario mínimo, porque lo que están planteando es en centavos no en porcentaje, que hubiese tenido un incremento mayor en algunas escalas. No es lo que está en la mesa ahora mismo". La propuesta anterior de Bimbo era de 3.6% (unos once centavos por hora).

"Mantienen algo de la resistencia de no darle a los trabajadores (el aumento), pero al menos hay acercamiento para buscar un posible acuerdo, que es lo que ya buscamos, porque tampoco es que queríamos huelga. Lo que necesitamos es que se resuelvan los derechos de los trabajadores y es lo que puntualmente estamos buscando", expresó Salazar.

Convención colectiva

La convención colectiva de trabajo se negocia cada tres años. Sus negociaciones para este último período comenzaron en noviembre del año 2021, pero debido a la cuarta ola de covid -19, se extendieron hasta la primera semana de marzo de 2022.

Salazar informó que hoy a las 3:00 pm nuevamente fueron citados en las instalaciones del Mitradel para continuar con las negociaciones, en otro intento para encontrar un acuerdo que permita terminar con esta huelga.

Se conoció que en la reunión de ayer (16 de marzo) estuvo el economista Juan Jované, quien sustentó los argumentos de los trabajadores frente a la propuesta de los trabajadores de un aumento salarial de más del 6%, exigido a la empresa panificadora.

"Este conflicto debe resolverse entre Bimbo de Panamá, S.A. y los representantes del sindicato en la mesa de negociación. Lamentamos que extraños a la empresa insistan en una campaña de falsedades, rumores y ataques. Tenemos toda la voluntad de producir un resultado satisfactorio antes que las circunstancias sean más complicadas", dijo Bimbo.

Desde el inicio de la huelga, los más de 650 (490 sindicalizados) que laboran en Bimbo de Panamá paralizaron el 100% de las operaciones en los siete puntos de trabajo de la empresa —seis distribuidoras o agencias de distribución y una planta de producción—.

"Creo que a ella (la empresa) tampoco le conviene seguir en huelga como a los trabajadores tampoco, porque no es la intención de paralizar". Más bien era "presionar para que las mejores salariales a los compañeros se den y que no le quitaran. Vamos a ver qué se puede mover en la tarde, en qué discusión quedamos y si pudiera haber un acuerdo", manifestó Salazar.

En su reciente comunicado, Bimbo de Panamá, reiteró que ha hecho propuestas salariales correspondientes a un nivel superior a la industria nacional, además de haber concertado beneficios superiores a los que aparecen en la convención colectiva pasada.

"Estamos seguros de que, en su conjunto, todo lo acordado es muy bueno para los trabajadores. Nos preocupa profundamente que la paralización de labores continúe de manera indefinida y por ello insistiremos en plantear soluciones basadas en la realidad, en el mantenimiento de los empleos y en la mejora de las condiciones de trabajo", expresó Bimbo, al tiempo que recordó que la empresa "no" puede realizar ninguna actividad durante la huelga.

A la fecha los trabajadores no han recibido la paga de su salario de la semana pasada, por sus labores realizadas, en la semana previa a la paralización de labores. La empresa señaló que debido a la paralización de labores ya "es evidente el desabasto que existe en el país de nuestros productos".