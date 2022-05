Juez favorece con salvamento por covid-19 a Justo & Bueno en Colombia

El juez que atiende la audiencia pública de la sociedad Mercadería S.A.S. —matriz de la cadena retail colombiana de bajo costo Justo & Bueno— favoreció a la empresa y ordenó suspender los efectos de la liquidación judicial, con un salvamento transitorio para empresas en estado de liquidación inminente afectadas por el estado emergente de la pandemia por covid-19.

Este 13 de mayo, la colombiana la Superintendencia de Sociedades, informó que el juez resolvió aplicar el artículo 6° del Decreto 560 de 2020, que establece que la empresa puede ser rescatada y conservar la unidad productiva, donde cualquier acreedor podrá evitar la liquidación judicial de un deudor afectado por las causas que motivaron a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 2020, manifestando su interés en aportar nuevo capital.

"Se suspenden los efectos de la liquidación judicial, salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación", determinó en juez, según la entidad el escrito.

El 18 de enero pasado inició la reorganización de la empresa, para buscar oportunidades de crear soluciones al incumplimiento de la sociedad, y propugnar por la protección del empleo y la empresa; luego de que el nuevo supuesto dueño el fondo chino Joining Futures Capital Internacional Limited, no aportó el dinero que inyectaría para la expansión de la cadena en Latinoamérica.

En la audiencia, el juez verificó que el fondo chino, no aportó información alguna sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual.

Inicialmente, el fondo se comprometió a realizar un plan de inversión de $628 millones, como reveló Jhony Zhan, director y vicepresidente de la junta de la firma a Bloomberg Línea.

No obstante al 30 de abril de 2022, las deudas de la cadena que tiene presencia en Panamá desde 2018, ascendían a más de 135 mil millones de pesos (unos $32.9 millones al cambio de hoy), la operación de solo 603 tiendas de las 1,118 habilitadas.

Actualmente, Justo & Bueno tiene no pagos suscritos con 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos; además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos, lo que evidenció que "el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía", destacó el comunicado.