Canasta básica panameña, la cuarta más cara de América Latina

Ante el aumento de los precios de alimentos y el combustible por la inflación mundial, la canasta básica de Panamá sumó a mayo de 2022 un monto de $280.71.

La cifra representó un aumento de $13.93 respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe que realizó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Los renglones que reflejaron incremento en el precio promedio fueron el costo de carnes, cereales, grasas, productos lácteos, azúcar y misceláneos. Por otro lado, bajó el costo de los vegetales y verduras, leguminosas, frutas y huevos.

De acuerdo con el medio Bloomberg, esta última medición ubica a la canasta básica panameña como la cuarta más cara de América Latina (Latam), solo superada por Honduras ($285.6), Venezuela ($382.0) y Guatemala ($417.4) (ver gráfica).

El panorama regional da un vistazo de la realidad que deben lidiar las familias panameñas para paliar los altos costos de los alimentos con salarios mínimos mensuales de $290 a $315.

A todo esto también se suma el 9,9% de la población que se encuentra desempleada y el 48,21% que está en la informalidad debido a la crisis económica de la pandemia del coronavirus, hasta abril de 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Otro panorama internacional demostró que con los altos costos de los alimentos, la ciudad de Panamá se posicionó como la tercera más cara de Latinoamérica en el listado que realizó la compañía de movilidad global ECA Internacional, el pasado mes de junio.

El país ocupó el puesto 107, lo que supone un retroceso en relación a 2021, cuando estaba en 117.

ECA Internacional también tomó en cuenta los precios del alquiler y del transporte.

El economista Juan Jované comentó a La Estrella de Panamá que en la zona metropolitana, al ser el área más cara de todo el país, las personas con salario mínimo simplemente no pueden “sobrevivir”.

“Toda persona que no tenga un ingreso de $560 no solo es pobre, sino pobre crítico porque es a ese grupo que con sus ingresos no le alcanza para comprar todos los alimentos necesarios ni suplir sus otras necesidades básicas, lo que puede acarrear niños mal alimentados y personas más enfermas”, advirtió Jované.

Recientemente, el gobierno decidió extender por seis meses más el control de precio de ocho productos de la canasta básica.

El economista comentó que este control de precios, que se ha mantenido desde 2014, “no ha funcionado en Panamá”, ya que solo provoca que los productos se agoten rápidamente.

El economista explicó que otro problema son los comerciantes, que al exigirles mantener determinados precios optan por subir otros de sus mercancías para registrar ganancias.

“La idea trata de que el producto sea accesible, de calidad y relativamente barato”, puntualizó.

Para Jované, la disminución del costo de la canasta básica dependerá del desarrollo que se le dé al sector agropecuario, ya que de esta forma se lograría hacer más productiva la rentabilidad de los renglones y se eliminaría el exceso de ganancia que se llevan los intermediarios.

“Para poder tener eso debemos crear una agricultura sostenible, que es la que no tenemos, porque entre menos produzcamos, más dependientes somos del mercado mundial”, explicó.

El economista advirtió que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros organismos internacionales han expresado que la seguridad alimentaria será más “pesada” con la situación global que se vive por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios de los alimentos. Para esto, recomendó que el país debe tener una política de cero hambre para que nadie esté subalimentado y poder proporcionar más alimentación en las escuelas para que las familias se alivien de ese gasto.

“La pandemia nos enseñó que debemos producir internamente y ayudar a los productores; si no entendimos eso, ahora más que vivimos una inflación internacional, simplemente nos va a golpear más duro”, sostuvo Jované.