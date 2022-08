Petro insiste en "crear riqueza" en Colombia con una nueva "política industrial"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó este viernes por una reforma agraria y defendió la necesidad de "crear riqueza", para lo que se tiene que crear una "institucionalidad y una política industrial".

En la clausura del Séptimo Congreso Empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), celebrada en Cartagena de Indias, Petro habló de algunas de las aristas que perfilarán los próximos cuatro años de Gobierno.

El mandatario afirmó que "cuando se habla de crear riqueza, aparece una indudable discusión (...) pero lamentablemente en las últimas décadas solo se miró una manera y se volvió dominante en todo el mundo como si esa fuese la economía, y era apenas una manera de entender la economía".

En este sentido, agregó que desde la campaña electoral se ha defendido "la necesidad de crear riqueza en Colombia, no de simplemente redistribuir lo que existe", para lo que es indispensable referirse a la "industria".

"Hablar de producción es hablar de agricultura, de agroindustria, de industria", detalló.

El mandatario criticó que la industria no cuenta con ninguna institución gubernamental explícita y, por tanto, "sin institucionalidad tenemos que construir una política industrial, porque es en la producción donde se genera la riqueza".

Reforma agraria

Además, reiteró que "hay que modernizar el campo, hay que lograr que la tierra sea un instrumento", especialmente porque "buena parte de la violencia y la desigualdad social no tiene que ver con que aún se mantiene en este país que la riqueza es igual a tener tierra".

Por eso, continuó, "se tiene que empezar por una reforma agraria", para refutar que en el nuevo Gobierno "no estamos interesados, no creemos" en la expropiación, ya que "la estatización de la generación de riqueza no la dispara, sino que la puede aniquilar", como han confirmado los ejemplos no solo de Colombia, sino de otros países del mundo.

"En España le ponen impuesto a las eléctricas y a los bancos, (Joe) Biden dice 'hay que ponerle impuestos a los más ricos'; lo mismo dice (Guillermo) Lasso, un banquero desde hace 40 años con fama de derechas en Ecuador, y lo mismo dice el izquierdista (Gabriel) Boric", lo que está pasando en el mundo es que "no podemos seguir con el mismo camino", aseveró Petro.

Según Petro, eso no significa que hay que acabar con el mercado, significa que la solución es "quizás es con el Estado y con el mercado".

En definitiva, en Colombia "nos toca cambiar la concepción" del mercado, en palabras del jefe de Estado colombiano.

Petro se refirió a la situación económica del país después de escuchar las palabras del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien en su discurso planteó las dudas que tiene el sector empresarial sobre las políticas económicas y de mercado que adoptará el primer Gobierno de izquierdas colombiano.

"Es muy importante hacer un ejercicio de fortalecimiento de confianza, es muy importante que la sociedad confíe en nosotros (los empresarios) y que nosotros confiemos en el Gobierno", insistió Mac Master, que hizo muchas referencias a la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con la que el Gobierno aspira a recaudar 25 billones de pesos anuales (unos 5.795 millones de dólares de hoy).