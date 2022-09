El MEF proyecta un crecimiento el 5% en el 2022

Panamá tiene una proyección de crecimiento de 5% para el 2022, siendo conservadores, dado que en el primer trimestre la economía creció 13.6% y el índice económico mensual a junio fue de 13.2%, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante el Día de Panamá, Oportunidades en el sector financiero (Panama Day, Opportunities in the Financial Sector).

En la actividad organizada por la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (PROPANAMA) y la Cámara de Comercio Panamá-Estados Unidos (PANUS), el ministro Alexander señaló que “tenemos uno de los productos internos brutos (PIB) per cápita más altos de la región y durante los últimos años, Panamá ha ido convergiendo a economías avanzadas al consolidar sus ventajas competitivas y expandir nuevas fuentes de crecimiento”.

Además sostuvo que “ningún sector representa más del 20% del PIB, tenemos una economía bien diversificada. Si comparamos esto con el PIB del primer trimestre desde 2018, podemos ver que en 2022 el PIB es superior incluso a los niveles vistos antes de la pandemia. Esperamos que en 2022 podamos estar por encima del nivel de producción y empleo de 2019, reflejando la fuerte recuperación económica”.

Esa recuperación se manifiesta en el fuerte comportamiento en la recaudación de impuestos. A agosto, los ingresos corrientes han aumentado 13,5% en comparación con agosto de 2021. Los ingresos tributarios crecieron casi 21% con respecto a agosto de 2021. El impuesto a las ventas (ITBMS) creció casi 25%, mostrando un fuerte consumo. Los ingresos por peajes del Canal de Panamá han aumentado de manera sostenida desde 2019, y crecieron 5% en agosto de 2022 en comparación con el mismo período de 2021.

Sobre las perspectivas de crecimiento, el Ministro afirmó que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que Panamá crecerá más que los pares regionales, y estas proyecciones son más altas que la línea de base con la que estamos trabajando.

Al referirse a la deuda, el ministro Alexander sostuvo que el costo de la deuda ha estado disminuyendo desde 2009 de 6.6% a 3.9% en 2022, que incluso con los recientes aumentos de tasas por parte de la FED han tenido un bajo impacto en nuestro costo de deuda dado que más del 80% de nuestra deuda está contratada a tasas fijas. Además, el plazo medio de vencimiento es de casi 14 años, lo que minimiza el riesgo de refinanciación.

En su intervención, ante los participantes reunidos en la ciudad de Nueva York, el Ministro destacó el aporte del sector bancario y del Canal de Panamá.

Al referirse el sector bancario aseguró que sigue estando bien capitalizado. Los activos totales muestran una tendencia positiva creciendo casi un 10% desde 2019. Tanto el índice de liquidez legal como el índice de adecuación de capital superan el doble del límite legal, las utilidades netas crecieron 56% a junio.

Mientras que en el Canal de Panamá, los ingresos por peajes, volumen de carga y tránsito de naves continúan mostrando una tendencia positiva, con niveles superiores a los previos a la pandemia. El Canal es el principal contribuyente y para este año se esperan aportes en torno a los B/ 2.400 millones, un incremento importante respecto del año pasado.