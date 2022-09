Japón interviene en el mercado de divisas para frenar la rápida caída del yen

El Gobierno nipón y el Banco de Japón (BoJ) intervinieron hoy en el mercado de divisas de Tokio vendiendo dólares y comprando yenes con el objetivo de frenar la rápida devaluación de la moneda local, que se movía en mínimos de hace 24 años.

La intervención fue confirmada por el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Masato Kanda, que señaló que el Gobierno había optado así por tomar "una medida firme" después de que el billete verde llegara a intercambiarse hoy a 145,90 yenes, según declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

Es la primera intervención estatal japonesa en el mercado de divisas desde la ejecutada en noviembre de 2011 y la primera de compra de yenes desde 1998.

La intervención se produjo horas después de que Kanda dijera que las autoridades estaban preparadas para tomar medidas "en cualquier momento", tras rebasar hoy el dólar la barrera de los 145 yenes.

Tras la operación, cuyo monto no fue especificado, la divisa japonesa se fortaleció y se movía entre las 140 y las 142 unidades con respecto al billete verde.

Está previsto que Kanda y el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, den una rueda de prensa al respecto hoy mismo.

La caída previa del yen tuvo lugar tras el término de la reunión mensual del banco central japonés, que optó por volver a mantener inalterada su política monetaria de tipos ultrabajos, mientras sus homólogos más influyentes, como el estadounidense y el europeo, están optando por un subida de tasas para frenar la inflación.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, insistió hoy en que "la política monetaria no tiene el objetivo de controlar la divisa, sino la inflación", y reiteró que la entidad no tiene intención de subir los tipos mientras la economía japonesa no se haya recuperado de la pandemia o aprecien una subida salarial estable.

La disparidad entre las políticas monetarias de Japón y el resto de entidades desde marzo devino una acentuada caída del yen, especialmente con respecto al dólar, frente al que había caído más de 31 unidades desde que la Reserva Federal (Fed) optara hace seis meses por comenzar a subir tipos tras la pandemia, una postura que se espera que endurezca en los próximos meses.