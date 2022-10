Enfrentar la crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) reunió este martes a un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), donde sus exponentes concordaron que es hora de convocar una mesa tripartita, con el fin de buscar soluciones ante el déficit que se dará en 2024 con el fondo de pensiones panameño.

El foro, una revisión del pilar de Seguridad Social: Sistema de Pensiones de la CCIAP, contemplado en su proyecto Agenda País 2019-2024, fue entregado en 2019 a todos los entonces candidatos presidenciales, ya que el tema requería atención desde 2008.

Los expositores del foro fueron el economista y exsubdirector de la CSS, Francisco Bustamante, y el consultor y estudioso de las finanzas de la entidad, Jorge Nicolau, quienes coincidieron en que las reformas a la CSS deben ser "profundas" en cuanto a estructura y gobernanza. Ambos consideran que no hay más tiempo y se tiene que actuar. Un diálogo como el pasado, añadieron, no es la solución, ya que se deben analizar las medidas paramétricas.

Bustamante, quien explicó desde lo teórico hasta los modelos de pensiones del mundo, reconoció que la entidad es hoy administrada como un ministerio, aunque realmente es una compañía financiera porque cobra prima, cubre riesgo y paga beneficios. "Es un brazo que presta beneficios de salud, pero financieramente raquítico, sin todas las fuerzas y energías que necesita manejar los $1,000 millones que administra", comentó.

Sin embargo, el también exconsutlor del Banco Interamericano de Desarrollo, es de la opinión que en la reforma la Caja debe contar con la figura de un ente regulador, además la institución debe proveer tres grandes servicios no dos, como una empresa mixta: Empresa Nacional de Medicamentos, el Sistema Universal de Salud y Servicios Financieros y Atención Asegurados. En cuanto a su Junta Directiva, la CSS debería estar integrada por técnicos y no participantes gremiales.

Por su parte, Nicolau profundizó en las finanzas y la situación en la que se encuentran los subsistemas de pensiones del Beneficio Definido y el Mixto, así como los déficits crecientes que obligarían al Estado a inyectar por los próximos 71 años más de 250 mil millones, según estimaciones de Indesa y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tras confirmarse que en 2024 se agota la reserva, la misma necesitará financieramente una inyección de $1,181 millones ese año. En los próximos cinco años (2024-2028) la cifra sube $8,072 millones; los próximos 10 años (2024-2033), la inyección sería de $22,466 millones; mientras que para los próximos 20 años, la cifra sería de $73,145 millones. El total (2024-2095), calcula el subsistema, necesitará de unos $252,152 millones.

Comentó que en la Junta Directiva de la CSS la mitad de los integrantes se abocan a que la reforma sería unificar los subsistemas de pensiones. No obstante, aclaró que el Mixto aún no es maduro, ya que las primeras jubilaciones se registrarán desde finales de la década de 2030.

Nicolau también sugiere que todo cotizante menor de 50 años que sea trasladado del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido al Mixto, reciba un bono por sus aportes. Este, aunque tiene el componente ahorro, requeriría de algunos ajustes en la reforma, porque su déficit operativo iniciaría en 2055.

En tanto, César Tribaldos, integrante de la CCIAP y coordinador del pilar de seguridad social: sistema de pensiones, manifestó que a través de la Agenda País 2019-2024, a corto plazo se dio un mínimo avance con la instalación de una mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social. Sin embargo, ahora que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) entregó el informe sobre la situación de este programa donde reveló algo sabido por todos —que Panamá tiene poco tiempo para tomar decisiones antes de que el subsistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se quede sin reservas en 2024— toca entrar en acción.

El también exdirectivo de la Junta Directiva de la CSS, indicó que de no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia, el país corre con el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del Régimen, que podría alcanzar niveles críticos, con alto costo social.

"Somos conscientes de que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probablemente no lo resolveremos antes de que acabe el periodo del presidente Laurentino Cortizo, sin embargo, ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza", precisó Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, refiriéndose al tema de las pensiones de la Caja.