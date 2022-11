¿Quién está a la cabeza de las criptomonedas tras la caída del Bitcoin?

BNB, cripto activo de Binance Exchange. Binance Exchange

Aunque en la década pasada el reino del Bitcoin en el mercado de las criptomonedas se prevía más estable, los últimos eventos han demostrado todo lo contrario.

FTX, la empresa productora de este gigante del intercambio digital, se declaró en bancarrota el viernes pasado, ¿cuál será el siguiente paso del sector de las monedas electrónicas después de perder a lo que parecía ser su activo más grande?

Mientras que FTX pasa por una crisis que culminó en la devaluación del Bitcoin en la bolsa de valores y pérdidas multimillonarias, el resto del mercado cripto parece poder sostenerse por sí solo.

Si bien la situación de FTX sirve como advertencia para otras empresas dedicadas a lo mismo, las acciones de la gran mayoría de monedas dentro del sector se encuentran intactas.

Una nueva alternativa

Después de la caída del Bitcoin, siendo el quinto mayor colapso financiero de todos los tiempos, según Bank of America, la compañía de intercambio digital Binance Exchange y su moneda BNB Chain, parecen alzarse como los nuevos líderes del mercado de cripto monedas.

Esta empresa fundada en 2017 y desde entonces dirigida por Changpeng Zhao, también conocido como 'CZ', no solo se dedica a la compra y venta de BNB, también de otras criptomonedas como Ethereum, Galxe, Green Metaverse Token e incluso Bitcoin. Además, permite la adquisición de Non Fungible Tokens (NFT) y el intercambio de cripto monedas entre usuarios.

Actualmente, el valor de una moneda BNB es equivalente a $278.07. Según CoinMarketCap, sitio web de seguimiento de precios de la industria de cripto monedas, esta moneda tiene un suministro circulante de 159,974,201 BNB y un suministro máximo de 200,000,000 BNB.

BNB utiliza la tecnología blockchain 'Byzantine Fault Tolerance' (Tolerancia a faltas bizantinas), esta se caracteriza por tener algoritmos rápidos y de bajo costo, pueden proveer con finalidades prácticas y los usuarios son capaces de elegir en qué confiar y en qué no a diferencia de algoritmos basados en Proof-of-wok (POW), utilizado por otros cripto activos, donde los portadores se ven obligados a confiar en aquellos con mayor nivel económico.

Ideas frescas ante el 'criptoinvierno'

“Necesitamos algunas regulaciones, necesitamos hacer esto correctamente, necesitamos hacer de esto una manera estable”, mencionó Changpeng Zhao en reunión de líderes de negocios antes del encuentro de líderes de G20 en Bali de este año, resaltando la necesidad de formular planes que respalden a las compañías dedicadas al crypto currency y sus clientes.

El CEO de Binance Exchange se ha mantenido en alerta para asesorar a sus clientes ante la crisis que viene pasando en el mercado de intercambio de monedas digitales este 2022.

Dentro de sus últimas declaraciones, en el espacio 'Ask Me Anything' auspiciado por Twitter, ha recomendado a aquellos que hayan invertido en cripto monedas o planeen hacerlo en el futuro esperar a que pase el periodo de bajas en el mercado.

“No deberías invertir en cripto monedas si estás usando dinero que necesitas para la próxima semana o el próximo mes; solo deberías usar efectivo discrecional que no necesitarás durante mucho tiempo, como tal vez un par de años”, fueron las declaraciones del fundador de Binance Exchange.

También comentó que es muy difícil predecir el futuro de la industria y aconsejó a quienes tienen experiencia con la compra y venta de activos virtuales que no intentaran adivinar lo que se aproxima en el futuro para otras compañías del sector cripto.

Por otro lado, aunque no niega que la crisis del Bitcoin y su compañía FTX ha tenido un reflejo negativo en la comunidad de intercambio electrónico, fue muy claro al decir que Binance no tiene ese tipo de problemas y resaltó que los usuarios deben mantener su confianza en el mercado de intercambio e inversión por cripto monedas.