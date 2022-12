BCIE aplica nueva modalidad de financiamiento en Panamá

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, concede una entrevista a “La Estrella de Panamá”. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recurrió a financiar proyectos a través del mecanismo de certificación de pago parcial (CPP) frente al endeudamiento que sufren los países de la región. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, destaca que esta innovación en los financiamiento, que “lee da un espacio fiscal al Estado”, se implementa por primera vez en Centroamérica, con un crédito a Panamá para la construcción del proyecto corredor de las playas, por unos $150 millones. Mossi, un economista hondureño, explicó cómo funciona el mecanismo; y al mismo tiempo manifestó el interés del banco en colaborar en el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, y su interés en apoyar a Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, tal y como lo hizo con Nicaragua.

¿Cómo han sido estos cuatro años de gestión y cuál ha sido la estrategia al frente del BCIE?

Entré en diciembre de 2018 e hicimos grandes planes para toda la región centroamericana, incluyendo en Panamá. Pero vino la pandemia y nos cambió la ecuación de todo lo que pensábamos hacer. En Panamá, el plan involucraba apoyo al sector eléctrico e infraestructura, pero tuvimos que cambiarlo un poco más hacia el sector social, en programas del gobierno, por ejemplo, el Vale Digital, y también al sector privado. Creamos un programa de apoyo a las pequeña y mediana empresa que alcanzó a pequeños empresarios y les dio la oportunidad de adquirir un segundo préstamo con un fondo de garantía y condiciones técnicas gratuitas. Salvamos muchísimos empleos en toda la región. Panamá fue uno de los países beneficiados con este programa de emergencia y le dio espacio a la base de la economía para que pudiera reactivarse en medio de la pandemia.

¿Qué lo trae a Panamá?

Es reiniciar lo que habíamos planificado antes de la pandemia. El corredor de las playas fue uno de los primeros préstamos que firmamos; inicialmente fue de $450 millones, pero tuvimos que repensarlo porque no solo Panamá sino todos los países quedaron con mucha deuda. Y en vista de todo este endeudamiento no podíamos seguir haciendo más de lo mismo y tuvimos que ver ¿qué hacer? y ¿cómo cambiar (el financiamiento)?. Entonces, el corredor de las playas se hizo un proyecto más modesto, que va a tomar dos años construirse con un préstamo de $150 millones, pero el principio de la obra se mantuvo. No sería mucho dinero, pero lo interesante es que la obra se construirá a través de un programa innovador con el cual el banco financia los avances de la obra. No endeuda al país por los $150 millones, sino que en la medida en que los trabajos de construcción avanzas, el BCIE hace los pagos a la empresa y en ese momento es que los desembolsos se convierten en deuda pública. Esto le permite al gobierno panameño a no endeudarse por todo el costo de la obra, de una sola vez, sino solo por lo que va a necesitar. Eso le da un espacio fiscal al Estado. Es un mecanismo de financiación que se llama certificación de pago parcial, conocido como CPP.

¿A cambio de qué se dan estas facilidades ?

Nada. El préstamo es para hacer un proyecto. En este caso, le vamos a ir pagando a la empresa por cada avance de la obra. Y ahí es donde los medios juegan un rol importante, de informar si el BCIE está desembolsando, y la obra no está avanzando. Por eso es muy importante que se conozca esta modalidad de financiamiento, porque realmente la hace más transparente al público. Si la obra avanza, se paga, y si no avanza o es lento, los pagos se hacen de la misma forma, lento.

¿En qué otros países se ha replicado esta facilidad de financiamiento?

Este es el primero que estamos haciendo en toda Centroamérica (con el corredor de las playas). Estamos aprendiendo de Panamá. ¡Ojalá que de esto podamos generar otros proyectos más adelante! No solo Panamá sino todos los países centroamericanos han sufrido mucho por esta temporada lluviosa. Por ejemplo, en paralelo, Costa Rica está por solicitarnos un financiamiento para un paquete de carretera por $700 millones, que espero debatir y aprobar el otro mes. Y no solo es la red vial de Costa Rica la que ha sufrido daños, sino también Nicaragua, Honduras, Guatemala, todas han tenido problemas porque ha habido demasiada lluvia en esta temporada.

¿Quién valida o certifica los pagos bajo la modalidad CPP?

Es una figura que ha sido validada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, una serie de refrendos y controles, y obviamente, el Ministerio de Obras Públicas, es el que rige este proceso, y el que certifica el avance de la obra. Así que realmente, estamos aprendiendo todos, esa es la realidad; y nos sentimos orgullosos de que podamos hacer esta innovación aquí en Panamá.

¿Qué diferencia hay entre una obra que se construye bajo la modalidad de CPP y una bajo la modalidad de Asociación Público Privada?

Totalmente diferente. Esta es una obra pública CPP. Es el Estado el que licitó y contrató a una empresa para que haga esta obra. Al final de la obra, eso es del Estado, de Panamá. Lo que estamos financiado, repito, es el pago de esas facturas a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, que en los próximos dos años el BCIE va a estar pagando a la compañía constructora en tiempo y en forma, sus adelantos, y cada vez que paguemos se los pasamos al Ministerio de Economía y ellos absorben eso como deuda.

¿Cuál sería la tasa de un crédito con CPP? ¿Cuál es el plazo de financiación y cómo funciona?

Esto es una muy buena opción para Panamá. Este proyecto, como le comentaba, estaba negociado previo a la pandemia, pero hubo un cambio de planes, entonces, se negoció y se firmó a una tasa de interés muy baja, de 4.75% fija, independientemente de que la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) aumente. Es un financiamiento de cinco años, a cada uno de los pagos que se hace por avance de obra. Como el proyecto corredor de las playas inició, espero que en las próximas semanas se haga el primer desembolso por unos $20 millones bajo este nuevo esquema.

¿Se desarrollarán otros proyecto en la región con este esquema?

Claro que sí Créame que todos están viendo lo qué estamos haciendo en Panamá porque esta es una figura que le ayuda al Estado a no endeudarse todo de una vez y crea una estrategia de endeudamiento público más inteligente. El banco -calificado con AA - tiene una posibilidad de financiación mejor que el mismo Estado de Panamá. Pasamos ese respaldo al gobierno panameño a través de esta modalidad de financiamiento.

¿A cuánto asciende la cartera regional del banco y cuánto del total representa Panamá ?

Tenemos una cartera de cerca de $14 mil millones en proyectos en toda Centroamérica. En Panamá, tenemos una cartera de más o menos unos $500 millones, pequeña relativamente hablando, pero no hay ninguna barrera para crecerla y estamos a la orden para ver como trabajamos en otros proyectos. Estamos trabajando en otros proyecto aquí en Panamá, como el Instituto Conmemorativo Gorgas, y más adelante vamos a firmar una línea de crédito con Global Bank, por $150 millones, que apoya directamente a la pequeña y mediana empresa.

En materia energética ¿qué obras tiene planeado o le interesa al BCIE financiar en Panamá?

Uno de los proyectos que Panamá tiene y que a mí me encantaría colaborar, y reitero la oferta, es la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia. Es un proyecto que ha estado por muchos años en la mesa de diseño. El BCIE reitera al gobierno panameño el compromiso de darle recursos regalados para completar los estudios de factibilidad o rediseños, de ser necesarios, para que este proyecto sea una realidad para financiarlo. Es más, tanto Panamá como Colombia son socios del BCIE, y hemos hablado con ISA en el lado colombiano, la empresa de Interconexión Eléctrica (ISA) de Colombia, y Etesa del lado panameño, y a los dos le hemos expresado nuestra voluntad y compromiso de financiar este proyecto tan importante.

¿Cuáles sus perspectivas económicas para el país al cierre del año?

¡Bueno! Soy muy optimista. Creo que el comercio se está reactivando, eso es muy importante. Uno de los temas que voy a conversar con el ministro (Héctor) Alexander es que me encantaría que Panamá saliera de la lista gris del Gafi y que estamos en la voluntad de apoyarlos, como lo hicimos con Nicaragua para que saliera. Ofrecemos nuestro apoyo al gobierno para que Panamá salga de esa lista y sea realmente un país donde se pueda comerciar y financiar con la amplitud que el negocio de la región tiene, es el centro financiero regional y tenemos sacarle el mayor provecho a eso.