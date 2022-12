Compras en línea o por internet

El ofrecimiento de un producto o servicio a través de plataformas digitales, cada día es más frecuente, el consumidor tiene hoy día acceso a variadas herramientas que le permite realizar compras en línea o internet.

Hay que ser cuidadosos antes de tomar la decisión de comprar, es importante verificar la existencia de la empresa, que cuente con dirección física o representante en Panamá, ya que, de presentarse incumplimiento en lo ofrecido, debe existir algún documento o prueba de la relación de consumo (factura o comprobante de compra) para interponer una reclamación formal ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Las normas que regulan la publicidad en nuestro país, tal como la Ley 45 de 200, establecen que el incumplimiento de lo ofrecido, el inducir a error o confusión, atribuir características o beneficios al producto de los que carece, se considera una publicidad engañosa.

Lo recomendable es que la dirección del sitio comience con https://, lo que indica que la conexión entre el equipo utilizado y el sitio es confiable; estar seguro de la necesidad que se posee del producto; solicitar comprobante de pago; verificar si el precio anunciado o indicado incluye el costo de entrega a domicilio, ya que en algunos casos no está anunciado; además, hay que preguntar por el tiempo de la entrega. Verifique en las redes sociales las calificaciones sobre un producto, lea los comentarios ya que se constituyen en referencias que le pueden ayudar, de igual manera buscar comentarios sobre la empresa, esto le permite tomar una mejor decisión y verificar si cuentan con quejas interpuestas en su contra, en la Acodeco. Para este fin, puede revisar el tablero de quejas en la web de esta institución.

Ante una situación, en la que el producto no corresponde con lo anunciado, tiene algún problema, desperfecto o no funciona para el fin adquirido, presente su reclamo primeramente ante el agente económico y de no recibir respuesta, proceda a usar los servicios que le ofrece la Acodeco, a través de los diferentes canales de comunicación.

Al momento de interponer una reclamación puede aportar el estado de cuenta de la tarjeta o el comprobante de depósito, además recuerde que en Panamá no existe ley que ampare el derecho a retracto, solamente en ventas a domicilio.

Recuerde que mientras un consumidor compare, compruebe y consume, su poder en el mercado crecerá. No crea todo lo que anuncien por las redes sociales, investigue primero, y nunca proporciones información personal ni número de su clave o pin de tarjetas de crédito o ahorro. Sea precavido.

La Acodeco reitera que dispone de Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), mediante el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter, y la página web, para reportar las denuncias y quejas sobre irregularidades en la venta de productos.