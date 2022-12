APC Intelidat asegura que adquisición de Experian no cambiará el manejo de los datos

APC Intelidat, buró de información de crédito en Panamá, aseguró que la adquisición que hiciera Experian “no cambiará el manejo de los datos”.

“Tenemos procedimientos que han sido establecidos con apego a las leyes locales aplicables, entre ellos la ley que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes (Ley 24 de 2002) y sus reformas y la Ley de Protección de Datos (Ley 81 de 2019). Además, estamos regulados por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)”, informó la gerente general de APC Intelidat, Giovanna Cardellicchio, a este medio.

Adquisición

El pasado 30 de noviembre de 2022, APC Intelidat, mediante un comunicado colgado en su página web, daba a conocer que la compañía global de servicios de información con operaciones en 44 países, Experian, había concluido el proceso de adquisición de una participación mayoritaria en las operaciones de APC Buró S.A., buró de crédito del Grupo APC en Panamá.

Según la nota, “el Grupo APC seguirá teniendo una participación accionaria en la compañía, garantizando su aporte y apoyo a Experian”

“La confiabilidad y calidad de los datos de APC Buró S.A., aunada a las capacidades globales de análisis de Experian, trabajarán juntas para continuar con la labor de impulsar la inclusión financiera y el acceso al crédito en Panamá. Reiteramos el compromiso de seguir ofreciendo la mejor atención, y trabajar cada día para entregar más servicios y oportunidades a nuestros clientes”, destaca el comunicado firmado por la CEO de Experian Spanish Latam, Mariana Pinheiro, y la gerente general de APC Intelidat.

Posibles riesgos

Aunque la adquisición cumplió los parámetros legales, el abogado especialista en protección de datos Carlos Lin ve como principales vulnerabilidades la posible exportación de información, cambios estructurales y la confidencialidad del historial crediticio de los nacionales y extranjeros que se encuentren en Panamá. Con la entrada de una multinacional con presencia en más de 20 países, cree que se puedan realizar intercambios de información para ver qué medida pueden aplicar para generar más ingresos. Esto además, indicó Lin, puede aumentar el riesgo de la calidad de los datos por estar expuestos en Internet.

Por lo tanto, el abogado demanda una explicación tanto de las autoridades competentes, como el Mici, quien da las licencias, como de APC Intelidat e incluso de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que regula los datos personales o de la empresa que compró.

“Que nos den la certeza y la tranquilidad a todos los ciudadanos de que, efectivamente, las condiciones del uso y tratamiento de los datos personales que depositamos, como nombre, dirección, profesión y obligación crediticia se van a mantener resguardados con la misma seguridad y los mismos usos que se tenían antes que la multinacional comprara APC Intelidat”, manifestó Lin.

“Esto no es más que dar tranquilidad y mantener la privacidad, porque tengo entendido que la APC Intelidat ha hecho un buen uso de los datos personales de los que están afiliados, pero con los cambios de administración en puerta ahora está el refrán: maestro nuevo, nuevo librito”, añadió.

El abogado señaló que con todo lo antes dicho no está diciendo que la venta es insegura o que existe imposición de que APC Intelidat mejore, sino que no quiere que empeore el servicio del manejo de datos de buena calidad y de carácter económico.

Optimización del servicio

En respuesta, Cardellicchio defendió que “Experian es respetuoso de las leyes globales y locales que rigen el manejo de los datos en cada país”. Por lo tanto, en Panamá “el manejo de la información es totalmente confidencial y el consumidor debe dar su autorización expresa para que un agente económico afiliado al sistema pueda consultar o reportar sus referencias de crédito”, recalcó la gerente general de APC Intelidat, al tiempo que indicó que el acceso del historial crediticio será el mismo que han mantenido porque “no hay cambios”.

Aunque Acodeco desconoce el uso que Experian le dará a los datos crediticios de APC, Intelidat reiteró que al operar en Panamá la empresa está obligada a cumplir con las normas panameñas.

La institución manifestó que dentro del análisis correspondiente de la operación, voluntariamente sometida a verificación previa por parte de Grupo APC y Experian Latam Holdings Unlimited, se determinó que la misma no se trataba propiamente de una concentración económica, según los parámetros establecidos por la ley. Por tanto, no debía ser objeto de un proceso de verificación para obtener un concepto por parte de Acodeco. (Resolución No. DNLC-MAC-008-22 de 5 de octubre de 2022).

Cardellicchio también aclaró que no recopilan datos de profesión ni sueldo. Solo piden el correo electrónico para acceder al historial de crédito personal para poder enviar las credenciales de acceso a la plataforma TuIntelidat, una aplicación que creó la compañía para que los consumidores puedan tener al alcance el estado de sus pagos, los saldos de sus tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas y servicios, así como alertas de las consultas, etc.

Otro de los procesos que captan, dijo, es el número de cédula y la información sobre el comportamiento de pago de cada referencia de crédito que tiene la persona en su historial, en apego estricto a lo establecido en la Ley 24 de 2002 y sus reformas y regulación aplicable.

“La información que tiene la base de datos de APC la envían los agentes económicos que han cumplido con todos los requisitos de afiliación a nuestro sistema. APC la procesa y la compila por número de cédula para personas naturales y número del Registro Único de Contribuyente para personas jurídicas. Cada agente económico es responsable por la información que reporta y consulta en nuestro Sistema de Referencias de Crédito”, destacó la gerente general de APC Intelidat.

Cardellicchio señaló que “Experian y APC Intelidat se encuentran en un proceso de integración que tomará varios meses, en los que se revisará la estrategia a futuro para la empresa, con la visión de aportar productos y soluciones que fortalezcan el sistema financiero panameño, permitiendo a los agentes económicos mitigar su riesgo y facilitando la inclusión y la educación financiera de los consumidores en nuestro país”.