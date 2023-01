Hoteleros piden al gobierno revisar la ley de derecho de autor

Negocios alertan que cobro de las entidades de gestión colectiva están generando una reacción desfavorable, debido a la proliferación de estos entes. Archivo

La supervisión que ejecutan las entidades de gestión colectiva a hoteles, restaurantes y el comercio en general para la recaudación por el uso y reproducción de obras, interpretaciones y producciones, llevó al reelegido presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Raúl Jiménez, a alzar la voz este martes, y pedirle al gobierno que revise la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, ya que las entidades de gestión colectiva (EGC) están generando una reacción desfavorable para los negocios en general.

Este martes, durante la toma de posesión del gremio, el hotelero indicó que los inspectores –permiso en mano– están visitando los locales “agresivamente”. Los inspectores de las EGC “están acompañados de cartas de cohesión, amenazas de prisión y ese tipo de cosas, que realmente son desafortunadas y están generando una reacción muy fuerte porque es un acoso”, comentó.

Lo anterior, dijo, “es una ley que está basada a todas luces de forma unilateral, y deja en un estado de indefensión no solo a los hoteles, hospitales, centro comerciales, los restaurantes, los comercios e incluso transportistas que ponen música en los altavoces”.

“Los hoteles están recibiendo inspectores autorizados por la autoridad para chequear cuántas bocinas tiene ahora el restaurante, si los tragos tienen licor o no, y si la música 'reproducida' es bailable o no, y con base en eso te cobran. No solo es imposible administrar, sino que es una intromisión en la operación hotelera”, añadió.

Cada visita es individual, así como el cobro. “Aquí hay hoteles que se les exige pagar $20 mil al año a uno de esos entes y cada uno de ellos llega (al negocio), y cada vez son más, y no hay manera de controlar esto”, afirmó Jiménez.

Las entidades de gestión colectiva responden al Ministerio de Cultura, por lo que Jiménez exhortó al Ministerio de Comercio e Industrias y a la Autoridad de Turismo de Panamá intervenir en el tema, ya que es momento de que los gremios privados en coordinación inicien un movimiento que lleve a una nueva ley, que siga reconociendo el derecho de autor, pero que tenga un balance, porque en estos momentos está desequilibrado.

Proyecciones

En su discurso, el presidente de la Apatel djo que es el momento de trabajar en forma conjunta para que el sector turismo logre los números alcanzados en 2019, es decir, recibir unos 2,5 millones de visitantes, y de lograrlo duplicar el esfuerzo para recuperar la actividad en el territorio nacional.

Reconoció que 2022 aún está 30% por debajo de sus metas, pero están mirando a corto, mediano y largo plazo, ya que la idea es duplicar los volúmenes en los próximos tres años, lo que a su juicio es “perfectamente posible, ya que Panamá cuenta con la infraestructura. Ahora lo que hace falta es ofrecer el producto que los extranjeros quieren y están buscando, luego de estos dos años de cierre por pandemia”, acotó.