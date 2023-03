Cámara de Diputados rechaza prometida reforma tributaria del presidente Boric

El pleno de parlamentarios rechazó por estrecho margen la iniciativa al no cumplirse el quorum de 78 votos para avanzar

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este miércoles en general la ambiciosa reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3,6 % del PIB en cuatro años.

El pleno de parlamentarios rechazó por estrecho margen la iniciativa al no cumplirse el quorum de 78 votos para avanzar, contando con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, con un total de 8 congresistas que no acudieron a votar, entre ellos varios del grupo oficialista que apoya la coalición de Gobierno.

En declaraciones a la prensa tras conocerse la decisión, el ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, subrayó que se trata "de una muy mala noticia" para los pensionistas y las mujeres, ya que se cierran las vías para financiar mejores condiciones.

El proyecto de ley, clave para financiar el programa del Ejecutivo, incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social.

Con este resultado, el proyecto termina su tramitación y el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de un año en la Cámara, aunque puede insistir en avanzar a través del Senado, donde tampoco tiene mayoría, introduciendo algunos cambios.

"Es una señal primero a una tozudez del Gobierno de no estar dispuesto a sentarse realmente a conversar; en la Comisión de Hacienda, durante un período largo no hubo prácticamente ningún tipo de flexibilidad", señaló poco después de la votación el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

"El rechazo demuestra que no es solo de un sector político, es de quienes somos de derecha y también de centro, ya que se requería llegar a una mayoría que no se logró, creemos nosotros por la tozudez constante del Gobierno de no entender que era una mala reforma que afectaba a las pequeñas y medianas empresas", agregó.

"VICTORIA PARA LOS EVASORES"

"Hoy celebrarán los partidos más a la derecha del espectro político, hemos visto que van a celebrar quienes evaden impuestos y asesoran a los contribuyentes para hacerlo, porque tendrán al menos un año mas para usar los mecanismos de elusión tributaria", dijo por su parte Marcel.

"Vamos a tener una celebración de los grandes capitales, van a celebrar los lobbistas. Lamentamos que se haya dado esta situación, lamentamos tener que comunicar esta mala noticia a la ciudadanía, lamentamos esta dando un motivo para celebración de quienes debían aportar más en el esfuerzo tributario y reevaluaremos esto con el Presidente para seguir adelante con la agenda del Gobierno", agregó el ministro.

La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 %, y de este propio organismo, un 33,5 %.

Según sus cálculos, la reforma obligaría a pagar más impuestos "a un 3 % de la población" en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE.