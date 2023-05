Brecha de acceso a la energía eléctrica aumenta en Panamá

Se estima que 120 mil familias no cuentan con energía eléctrica en estos momentos, pleno siglo XXI. Unas 30 mil familias más de las previstas no tienen luz, según cifras preliminares del censo. La transición energética es crucial para cerrar esa brecha

La brecha de familias que están sin electrificar en Panamá se incrementó a 120 mil, mientras que en 2010 el estimado era de 90 mil, según cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Así lo afirmó el secretario de energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, en el IX Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), bajo el título “Ruta para atender las necesidades de la seguridad energética en Panamá.

Eso significa que hoy podría haber más de 30 mil familias adicionales que no tienen acceso a energía eléctrica en el territorio nacional, y que no se habían contabilizado en el Censo de 2010. De ahí la importancia de tener un censo que, según explicó Rivera Staff, les permitiera corregir muchos fallos que habían tenido en años anteriores.

“Nos dimos cuenta (con el nuevo censo) de que más que un aumento de la cantidad de personas en el país que no cuentan con energía eléctrica, es que no fueron contados la vez anterior. No se tenía una visibilidad completa a nivel de estadísticas del país el número correcto de personas”, afirmó Rivera Staff.

El secretario de Energía reconoció que el número adicional de hogares sin acceso a energía eléctrica les genera un reto importante, pero es valioso ya tenerlo identificado, porque eso les permite apalancar los recursos necesarios y la tecnología para seguir adelante y cerrar la brecha .

“No es lo mismo planificar entendiendo que quedan 90 mil familias por darle acceso de energía eléctrica que 120 mil o 130 mil”, aseveró el funcionario del sector energético en Panamá.

No tiene acceso a energía “alrededor de un 10% del total (de los hogares panameños)... es decir, estaríamos en un 90% de cobertura (eléctrica)”, según datos preliminares que se deben validar con ellos de aquí a mediados de año.

Identificación

Hasta hoy, la forma como se identifica a estas comunidades que no tienen acceso a energía es a través de las solicitudes que presentan estas personas y giras de trabajo que hacen las unidades regionales de las oficinas de electrificación rural.

Todas esas solicitudes las tienen levantadas en una plataforma digital, y de acuerdo con el secretario eso va a permitir definir de forma “más óptima y eficiente” dónde y cómo se van a llevar las soluciones de energía eléctrica que necesitan esas comunidades.

“La cifra preliminar ahora mismo la estamos validando hasta el mes de junio en cerca de 120 mil familias que aún estarían pendientes de energía eléctrica en nuestro país”, recalcó.

Rivera Staff recordó que el objetivo que se tiene en la estrategia nacional de acceso universal al año 2030 es que el cien por ciento de todos los panameños tenga acceso a energía moderna, y no solo de electrificación, sino también para dejar el uso de cocina con leña.

Sin embargo, indicó que a los ritmos que se llevaban durante los últimos diez años, si se seguía así el cierre de ese 100% de energía para todos los panameños no sería en 2030, sino en 2039, afirmó Rivera Staff.

Por eso están planteando una nueva estrategia que se aprobó en Consejo de Gabinete el año pasado para poder ubicar los recursos, utilizar la tecnología e implementar la participación del sector privado, para entre todos lograr cerrar en 2030 esa brecha que aún existe, comentó.

Según Rivera Staff, por año se necesitaba identificar a 12 mil familias que no tenían acceso a luz eléctrica, pero no se estaba llegando ni a 6 mil. “Esa es la cifra que se está corrigiendo con las medidas de política que están desarrollando”, argumentó.

Por otra parte, la cifra de hogares panameños donde cocinan con leña podría ser mayor de 70% (dependiendo de la fuente), según cifras dadas por la Secretaría de Energía anteriormente. En esta ocasión el secretario no lo precisó.

Lo que sí aseguró Rivera Staff es que la gran mayoría de los hogares que están sin electricidad se encuentran en áreas rurales y comarcales: Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá.

El aumento de las familias sin acceso a energía eléctrica ocurre en momentos en que Panamá, al igual que muchos países del mundo, se halla en un proceso de transición energética, lo que se añade a los desafíos que ya tiene.

Al preguntarle sobre este tema, el presidente de la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Carls Theodoro Von Lindeman respondió: “siempre hay un reto. Inclusive cuando tienes algo nuevo aparecen nuevos retos que antes no tenías”.

Indicó que hay tantas alternativas que pueden presentarse en el futuro, pero ver todas esas posibles alternativas y las consecuencias finales, es difícil, son un reto, pero la preparación es lo mejor que se puede hacer. “Estar preparados para lo peor y esperar lo mejor”, puntualizó.