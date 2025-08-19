Trump interrumpe reunión con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin

Mientras Trump insiste en acelerar un acuerdo para poner fin al conflicto, tanto Zelenski como los europeos subrayan la necesidad de un alto el fuego con garantías de seguridad para Ucrania.El canciller alemán Friedrich Merz fue categórico: 'Los próximos pasos son los más complicados. Todos queremos un alto el fuego. No imagino la próxima reunión sin ese compromiso'.Tras la mesa redonda, Merz anunció que emitirá un comunicado oficial con las conclusiones y los próximos pasos de las negociaciones.