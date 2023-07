Siete empresas interesadas en precalificar para Entidades Administradoras de Inversiones

Fachada de la plaza donde se ubican las oficinas del Siacap en la Plaza América en la calle Jorge Zarak. Cedida

El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) realizó el acto de homologación con las siete empresas proponentes precalificados para la escogencia de dos de las Entidades Administradoras de Inversiones (EAI´).

Las empresas precalificadas son Consorcio Grupo Banistmo, Consorcio Prival, Consorcio Aliados, Consorcio Multibank/Multibank Securities, Consorcio Bac Credomatic, Consorcio Invertis Unibank y ProFuturo, S. A.

La Ley No. 8 de 1997, establece que las EAI´s tienen la función principal de invertir en los recursos del Siacap, bajo el cumplimiento de los artículos No. 18 y No. 19 de la norma antes mencionada. Además, están obligadas a: "recibir de los agentes de retención, las contribuciones especiales de los afiliados; presentar al Consejo de Administración y a la firma independiente de auditores, un informe mensual de las inversiones efectuadas y el resultado de estas; entre otras funciones establecidas".

Nereyda Alfonso, jefa del Departamento de Supervisión del Siacap, explicó que en el acto de homologación los participantes hicieron todas sus consultas respecto al pliego de cargo.

El siguiente paso será la apertura de sobres que se dará el próximo 18 de julio de forma virtual.

En la actualidad dos de las EAI son Consorcio Aliado y Consorcio Multibank/Multi Securities, que se escogen por Licitación Pública.