Los negocios incumplían con la Ley No. 45 de 2007 y el reglamento DGNTI-COPANIT 18-2013 sobre Panificación y confitería pan. Cedida

La venta por unidad sin pesar ni listado ni balanzas a la vista del consumidor fueron algunas de las anomalías que detectó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en 25 panaderías, de un total de 53 comercios visitados, en la provincia de Herrera, reveló la entidad este martes 11 de julio en una nota de prensa.

La verificación metrológica tuvo una duración de 45 días, es decir, empezó el 8 de mayo y culminó el 22 de junio pasado.

El reporte oficial detalla que estos agentes económicos incumplían con dos normativas: la Ley No. 45 de 2007, de la Acodeco y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 18-2013 sobre Panificación y confitería pan.

Aunque la Acodeco no reveló en su escrito el nombre de los comercios, su ubicación entre los siete distritos ni si fueron sancionados, reportó que entre las anomalías encontradas figuraban: venta de pan por peso (de los 53 establecimientos visitados, unos 32 venden pan al detal), siete panaderías no tenían el listado a la vista del consumidor; siete establecimientos no tenían la balanza a la vista del consumidor, y 10 vendían el pan por unidad sin pesar.

Con respecto al rotulado del pan empacado, de los 53 comercios, 41 venden pan empacado, en donde 22 cumplían con todos los aspectos del etiquetado (53.66%), mientras que 19 no cumplían con los aspectos del etiquetado (46.34%).

Las faltas más comunes en el rotulado del pan empacado fueron las siguientes: nueve incumplían con anunciar el tipo de pan en el rotulado; siete no anunciaban la lista de ingredientes en el rotulado y seis no presentaban la marca comercial en el rotulado. Además, 12 no tenían en el rotulado el o los aditivos que utilizaban para preservar el pan; siete no anunciaban el contenido neto en el rotulado; y 12 no tenían la fecha de vencimiento e instrucciones de conservación en el rotulado del producto.