Tarjetas de crédito, el principal reclamo de los clientes bancarios

Las tasas promedio de interés nominal anual y las anualidades de tarjetas de crédito tienen una diferencia de más del 10%. Shutterstock

Las tarjetas de crédito siguen siendo el principal reclamo que recibe el sector bancario panameño, según estadísticas presentadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SB).

Hasta el segundo trimestre de 2023, las entidades bancarias recibieron 1.550 quejas. La mayoría, que era de la provincia de Panamá, estaba relacionada a transacciones no reconocidas (311), desacuerdo con saldo (262), otras materias (233), desacuerdos con cargos aplicados (204), cancelación de tarjetas (156) y promociones no aplicadas (115). Le siguieron los reclamos por millas (79), derecho a la información (48), pagos no aplicados (29), duplicidad de cargos (25), arreglo de pago (22) y cobro de seguros (14).

En menor medida estuvo el dinero no dispensado por ATM (9), desacuerdo por pago de intereses (8), cobro de cargos no pactados (6), cobro de Feci (5), pagos no recibidos por estado de morosidad (5), aplicación de pagos errados (4), efectivo no dispensando en otros bancos (4), aumento de anualidad (2), aumento en tasa de interés (2), estados de cuenta no recibidos (2), seguros no autorizados (2), aumento de línea de crédito (1), cambio de tasa de interés (1), efectivo no dispensado internacional (1).

Del total de reclamos recibidos, los bancos cerraron 978, entre estos se encontraban los desacuerdos con saldo (190), otras materias (145), cancelación de tarjetas (142), desacuerdos con cargos aplicados (134) y transacciones no reconocidas (107). También estuvieron los reclamos por millas (68), promociones no aplicadas (63), derecho a la información (35), pagos no aplicados (27), arreglo de pagos (15), cobro de seguros (13), duplicidad de cargos (12).

El listado, tanto de casos recibidos como cerrados, lo lidera The Bank of Nova Scotia, y le siguen Banco General, S.A., Banesco (Panamá), S.A., Banco Davivienda (Panamá) S.A., BAC International Bank, Inc, Banisi, S.A., Credicorp Bank S.A. y ST Georges Bank & Company Inc.

Con menos incidencia se encuentran Towerbank International Inc, BBP Bank, S.A., Multibank Inc, Caja de Ahorros, MMG Bank Corporation, Banco Ficohsa (Panamá) S.A., Capital Bank S.A., Bi-Bank, S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y Banco Pichincha Panamá S.A.

Monitoreo de la SBP

La SBP informó que las tarjetas de crédito también fueron los reclamos que más presentaron los consumidores a sus oficinas, que sumaron 100 hasta julio de 2023. Las otras solicitudes estaban relacionadas con las cuentas de ahorros (76), préstamos personales (65), préstamos de autos (63), préstamos hipotecarios (62), cuentas corrientes (7), otros (6), otros servicios (4) y plazo fijo (2).

Los motivos de las quejas por tarjetas de crédito se dieron por desacuerdo con saldo (24), otros (18), transacciones no reconocidas (17) y desacuerdo con cargos aplicados (16). También estuvieron los aumentos en las tasas de interés y falta de diligencias bancarias (4), derecho a la información (3), reclamos por millas, moratoria por pandemia, desacuerdo en pago de intereses y arreglo de pagos (2), negativa a la solicitud de cancelación de tarjetas, fraude, extrafinanciamiento, devolución por cancelación de préstamo, clonación de tarjetas, arreglo de pagos (1).

Panamá (75) y Panamá Oeste (14) fueron las provincias con más casos, seguidos de Chiriquí (7), Herrera (2), Los Santos y Bocas del Toro (1).

La SBP detalló que los reclamos de los consumidores bancarios provenían de entidades como BAC International Bank, Inc (37), Banco General, S.A. (19), Banesco (Panamá), S.A. (8), Banistmo, S.A. (7%) y ST. Georges Bank & Company, Inc (5).

Asimismo la Caja de Ahorros y Multibank Inc (4), Credicorp Bank S.A, Global Bank Corporation, The Bank of Nova Scotia y The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A. (3), Banco Azteca (Panamá) S.A. (2), Banco Ficohsa (Panamá) S.A y Capital Bank Inc (1).

Costo de la tarjeta de crédito

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en conjunto con la SBP, por mandato legal de la Ley 81 de 2009 realiza trimestralmente todos los años, un estudio comparativo de tarjetas de crédito y financiamiento denominado, ¿Sabes cuánto te cuesta realmente tu tarjeta de crédito?, que detalla los diversos costos de las tarjetas de crédito emitidas en el país.

El estudio compara las tasas promedio de interés nominal anual y las anualidades de tarjetas de crédito entre clásica o estándar, cash back clásica o tradicional, empresarial o corporativa, oro o gold y platino o platinum.

En términos generales, las diferencias son de más de 10% y en lo referente a la anualidad hay diferencias de más de $50,00, hasta mayo de 2023. A finales de agosto se actualizarán los datos.

Según la Acodeco, es importante que los tarjetahabientes consulten el estudio para mantenerse informados sobre los costos y tener en cuenta la información de otras instituciones, con el objetivo de comparar estos datos para más adelante aplicar, si lo requiera, a una compra de saldo o la adquisición de otra tarjeta de crédito.

Para los interesados en adquirir una tarjeta de crédito, la Acodeco recomienda consultar la Ley 81 de 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento. En ella tendrá información de sus deberes y derechos, así como los deberes y derechos de la entidad financiera que le preste el servicio.

“Los consumidores deben estar atentos a los cambios en tasas de interés porque impacta directamente en la adquisición de estos productos financieros. El consumidor debe valorar la relación que tiene con su banco, tales como el servicio y la confianza”, dijo el director nacional de Libre Competencia de la Acodeco, Marco Carrizo.

Evitar los recargos, hacer un presupuesto de ingresos y gastos y planificar las compras, son solo algunas de las recomendaciones que da la Acodeco para el buen uso de las tarjetas de crédito.