Productores advierten de desabastecimiento; piden un corredor humanitario

Diferentes gremios de productores del secto agropecuario panameño, en conferencia de prensa, este lunes. Lourdes García | La Estrella de Panamá

Productores pidieron, este lunes, la apertura de un corredor humanitario para que la carga que se mantiene obstruida por las protestas en rechazo del contrato minero, pueda seguir adelante.

La solicitud se da en vista de los riesgos de desabastecimiento que se prevén en los mercados, después de ocho días de cierre en que los camioneros están perdiendo productos como arroz, aves, cerdo, etc.

“Valoramos los esfuerzos que se están realizando en las calles en rechazo a la minería, pero no destruyamos la actividad económica más importante del país: el agro”, comentó Carlos Pittí, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores de Panamá (Anapor).

Con el corredor humanitario estos productores tienen la intención de que se fijen horarios para el movimiento de carga entre la zona rural y urbana, y viceversa. De esta forma, aseguran, podrán mantener el abastecimiento, tanto en supermercados como en minisuper.

Pittí hizo un llamado a la población a tomar conciencia y no destruir la producción de alimentos que “ellos mismos van a necesitar después”, tomando en cuenta que los supermercados solo tienen capacidad de estar entre uno a dos días sin ser abastecidos.

Explicó que con los camiones varados en la carretera, la producción de alimentos podría disminuir en el país, una situación que generaría dependencia de importaciones, lo que puede ocasionar fuga de divisas y terminación de empleos. Sumado a que los animales necesitan ser alimentados y las plantas ser distribuidas con diferentes fertilizantes y productos.

“Hay granjas que no tienen alimentos, entonces, qué les queda. Están entre no poder sacar al mercado sus animales porque no tienen carretera, pero tampoco los pueden alimentar”, criticó el presidente de Anapor.

Hasta ahora las pérdidas económicas alcanzan $7 millones a los ganaderos y $4 millones a los porcicultores, según Pittí. “Con las protestas se ha perdido casi el 20% de la entrega mensual, que por lo general es entre 60.000 a 64.000 cerdos”, aseguró.

Mientras que los avicultores han declarado merma en cuatro contenedores, que normalmente trasladaban entre 40.000 a 45.000 libras de productos. Las pérdidas se concentran sobre todo en provincias como Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, explicó Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip). “Solo en la región occidental no hemos podido llevar alimentos desde hace ocho días”, dijo.

En este contexto, Pittí subrayó que cuando un producto desde que está en un contenedor y comienza a tomar carretera, tiene las horas contadas para ser descargado, ya que si su tiempo excede los tres o cinco días, no es apto para la venta.

Castroverde recalcó que en medio de los cierres la logística no es sencilla, sino complicada a la hora de recoger las aves y huevos en los puntos de producción, tomando en cuenta que los ciclos no se pueden detener. Si este proceso no se cumple, advirtió, las aves pueden morir por falta de alimento o se desarrollan de manera ineficiente.

“Si lo traen en esas condiciones el propio consumidor va a reclamar que le están vendiendo un producto de baja calidad y no es culpa de los productores, sino de los tranques”, defendió Pittí.

Frank A. Tedman, de la Asociación nacional de procesadores de leche de Panamá, por su parte señaló que hay riesgo de que se pierdan 500.000 litros de leche, que se producen diariamente, por falta de acceso desde las fincas, a las lecherías, a las plantas y centros de acopio.

Agregó que los exportadores de café es otro de los grupos afectados en medio de las protestas porque no han podido salir con sus contenedores, ni llegar a los puertos.

Para este grupo de productores la situación es preocupante, ya que trabajan con productos perecederos y que se deben dar diariamente. Aclararon que no están en contra de las manifestaciones porque son claras y entendibles, incluso las apoyan, pero no pueden estar a favor de los cierres, que ya están ocasionando pérdidas económicas.

“Hacemos un llamado a que la lucha contra la minería no dañe una necesidad vital de cualquier país, que es acceder a los alimentos. Tiene que prevalecer la cordura y la sensatez. Esperamos que se flexibilicen las posiciones y se nos den espacios y ventanas para que las cargas puedan pasar”, manifestó el presidente de Anavip.