Cciap respalda mediación de la Universidad de Panamá en el diálogo por el conflicto minero

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega, dijo que ellos respaldan que la Universidad de Panamá sea mediadora en un eventual diálogo por la crisis surgida tras la aprobación de la Ley No. 406.

Fábrega detalló que en ese eventual diálogo deberían estar representados la sociedad civil, los grupos ambientalistas, las comunidades que están siendo afectadas, los jóvenes, entre otros.

Además, el dirigente empresarial recordó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la constitucionalidad o no de la Ley No. 406 no es la solución a la actual crisis.

Enfatizó en una entrevista en Telemetro Reporta que el fallo de los magistrados de la CSJ nos dictará el rumbo, pero faltará mucho trabajo para lograr una verdadera solución a la actual crisis.

Fábrega indicó que la sociedad panameña ya dejo claro que desea un país sin minería, “eso es excelente, pero tracemos una ruta para llegar allá”.

Al ser consultado si la Cciap respaldaría al Gobierno en las medidas para abrir la calles y respondió que sí y recordó que la Universidad de Panamá presentó una propuesta para ser mediadores.

“En los últimos meses se ha hablado mucho de Constitución, de patria, entonces qué es lo que es hacer patria, quien está haciendo patria el que va en el busito tratando de llegar a su trabajo para llevar el pan a su casa o el que esta haciendo patria es el que le quita sus derechos y libertades y no lo deja llegar a su trabajo”, se preguntó Fábrega.

Añadió que ya la situación está insoportable y se debe tener normalidad en el país. “Panamá es considerado un país libre y hemos luchado” por ello y en esos esfuerzos ha participado la Cciap, “de ser un país libre”.