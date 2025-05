‘Esto no tiene nombre’: Mulino tras visitar a niña de 4 años que recibió una pedrada en medio protestas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este jueves a la niña de 4 años que resultó gravemente herida tras recibir una pedrada en la cabeza, en medio de una protesta en las inmediaciones de la Universidad de Panamá.

El mandatario acudió a la Ciudad de la Salud, donde la menor permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad. Allí fue recibido por el director médico del complejo hospitalario, Dr. Guillermo Bailey, y el Dr. Alejandro Martínez, director del hospital pediátrico.

De acuerdo a un comunicado de la presidencia, Mulino constató la evolución favorable de la niña, quien ya ha sido extubada y ha logrado comunicarse verbalmente con sus familiares. Los médicos evalúan los próximos pasos para su recuperación total, luego de sufrir una fractura craneal frontal izquierda.

El presidente conversó con la madre y el abuelo de la pequeña, a quienes reiteró el respaldo del Gobierno Nacional y de la Caja de Seguro Social (CSS). Además, expresó su agradecimiento al personal médico por su atención oportuna y profesional.

“Esto no tiene nombre, no puede volver a pasar. Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera”, afirmó el jefe del Ejecutivo, al tiempo que hizo un llamado a cesar la violencia y los enfrentamientos en las calles.

Mulino también reconoció el trabajo del equipo médico y administrativo de la CSS: “Felicito a todos los administrativos, médicos y personal técnico que están dando lo mejor de sí para atender en este hospital tan bueno para el pueblo panameño”.