El 'Rhapsody of the Seas' de Royal Caribbean llegará a Panamá la próxima semana

El 'Rhapsody of the Seas' de Royal Caribbean llegará la próxima semana a Panamá. Shermans Travel

La próxima semana Panamá tendrá un movimiento de cruceros importante, con la llegada del Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, así como las operaciones de Norwegian Cruise Line.

Ambas líneas navieras arrancarán sus operaciones, cuando el sector turismo trata de volver a la normalidad, luego de que el país viviera un cierre de calle y protestas en rechazo al contrato minero, que en su más de 30 días de permanencia, dieron como resultados pérdidas económicas cuantificadas.

“Tenemos operaciones de puerto caza que inician la próxima semana con el primer viaje de Royal Caribbean, que regresa a Panamá, como también nuestras operaciones de puerto caza con Norwegian Cruise Line”, confirmó Denise Guillén, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La empresa de cruceros Royal Caribbean regresará a Panamá con 19 operaciones anuales de puerto base u home port, en inglés, que traerá más de 40 mil visitantes anualmente, a partir de diciembre, según un comunicado de la ATP divulgado a principio de año.

Se espera que el impacto económico percibido ronde los $28 millones anuales, tomando en cuenta que un crucerista pasa en promedio dos días en los destinos donde embarca o desembarca en el puerto base.

Para su regreso, Royal Caribbean International realizará tres nuevos itinerarios que se harán desde puertos panameños.

En la primera temporada, Rhapsody of the Seas, con capacidad para 2,146 pasajeros, se embarcará en una aventura por el Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá, ofreciendo itinerarios sin visa estadounidense por la región, a partir de diciembre de 2023, desde tres ciudades ricas en cultura e historia en siete noches.

“Tenemos operaciones de puerto caza que inician la próxima semana con el primer viaje de Royal Caribbean, que regresa a Panamá, como también nuestras operaciones de puerto caza con Norwegian Cruise Line” DENISE GUILLÉN

ADMINISTRADORA GENERAL DE LA ATP

La temporada completa de esta primera temporada estará dividida en dos fases. La primera de ida y vuelta desde Colón, Panamá con salidas desde Cartagena, Colombia, visitando las paradisíacas islas de Aruba, Bonaire y Curazao, donde el crucerista podrá vivir una aventura y entretenimiento inolvidable a abordo del Rhapsody of the Seas.

Mientras que la segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica.

En una publicación de la página web Caribbean News Digital, Sean Treacy, SVP, Internacional de Royal Caribbean International, manifestó estar convencida de que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia.

Aunado a ello expresó que: "con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios, incluyendo el Canal de Panamá".

Para la ATP, Panamá tiene la posibilidad de posicionarse de manera muy competitiva por las bondades que ofrece por su conectividad, seguridad, infraestructura y el complemento que le aportan las experiencias de turismo cultural y de naturaleza.

Directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sostuvieron en abril pasado reuniones con ejecutivos de la empresa naviera Royal Caribbean Internacional (RCI), quienes mostraron su interés en la Terminal de Cruceros de Panamá.

En un recorrido, la AMP destacó a los ejecutivos de la naviera que la terminal es una importante obra porque es el primer puerto de cruceros construido en el sector Pacífico, en la entrada del Canal de Panamá, específicamente en Isla Perico ubicada en la Calzada de Amador.

Aseguraron que el proyecto generará una nueva ruta con Panamá como home port, donde se podrá cruzar el Canal e ir por una ruta hacia el Atlántico, impulsando a nuestro país como nuevo destino turístico para estos maravillosos buques de pasaje, el mismo cuenta con dos muelles en los que podrán atracar simultáneamente dos cruceros con capacidad de recibir 5,000 pasajeros cada uno.