Mipymes vislumbran un año 2024 ‘positivo’ y ‘optimista’

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) pronostican que 2024 será un año “positivo y optimista” para sus negocios, a pesar de que 2023 los dejó con una economía “frágil” por el cierre de calles, que opacaron la llegada de su temporada alta.

Myrja Ceballos, consultora de negocios y emprendimientos sostenibles, no ve excusa para no iniciar el año con buenos propósitos, ya que todo emprendedor tiene oportunidades para hacer crecer su negocio. “2024 lo veo con bastante optimismo, a pesar de que las diferentes empresas han pasado por una situación de cierre de calles, en menos de un año. Eso es una enseñanza de que, si no pudiste aplicar alguna medida, obviamente por segunda ocasión te va a seguir afectando”, dijo Ceballos.

Para Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), 2024 también será “extremadamente positivo y optimista”. Recordó que el país tuvo la capacidad de salir de la invasión, la pandemia y la crisis de julio de 2022 muy rápido.

Por lo tanto, destacó que “somos un país propositivo que salimos día a día a mover el engranaje de la economía nacional con fe y esperanza”. Campo empresarial Panamá concentra la actividad económica de más de 200.000 mipymes, las cuales representan el 97% del total de empresas y el 49% del empleo en el país, de acuerdo con un estudio sobre un análisis de las mipymes en la región realizado por Alegra.com.

De ese 97%, un 70% de las mipymes es microempresas, el 22% es pequeñas y el 8% es medianas empresas. Aunque la ciudad de Panamá se destaca como el epicentro del emprendimiento en el país, con una representación de 80,9% debido a su posición, La Chorrera y David también tienen una presencia notable de emprendedores por su desarrollo económico, oportunidades comerciales y ubicación estratégica para el surgimiento de emprendimientos en diferentes sectores, explica el estudio.

La participación significativa de emprendedores se encuentra en un rango de edad de los 25 años a los 44 años, con una representatividad de 47,7%, quienes están iniciando su carrera profesional, con una inclinación a la búsqueda de nuevas oportunidades, una mayor apertura a la innovación y una mayor disposición a asumir riesgos. El estudio también indica que el sector retail es el renglón líder para las pymes en el país, ya que Panamá cuenta con una economía en crecimiento y una población en constante expansión, lo que crea oportunidades para establecer tiendas físicas o en línea.

El presidente de Umpyme confesó que actualmente tiene un registro de 92.000 mipymes existentes en el país. Siendo el sector de servicio el que más predomina, en actividades como fonda, chapistería, imprentas, etc. Ritmo político Martínez cree que 2024 también será de “muchas esperanzas”, tomando en cuenta que será un año electoral con un mayor movimiento en consumo y servicios por parte de los candidatos, que querrán realizar contrataciones. Este mayor movimiento, dijo, podrá darse en los tres primeros meses de 2024, que coinciden mucho con la época de verano. “Será un año electoral y en el que se mueven las artes y los comercios. Sabemos que algunos candidatos contratarán a los artistas para generar un movimiento en la industria de la cultura y artesanía”, dijo el presidente de Umpyme.

Ceballos aclaró que se debe tomar en cuenta que 2024 será un escenario de continuidad de la baja de ventas, porque todo el mundo está a la expectativa de qué gobierno ganará en estas elecciones, entre otras cosas. “Pero eso no indica que el empresario se quede esperando y tenga dependencia del gobierno para accionar, sino tomar sus propias iniciativas para comenzar la marcha”, subrayó.

Para el próximo año las proyecciones dictan que la economía perderá dinamismo o se contraerá. En ese escenario, las mipymes tienen que procurar ser más eficientes en el uso de sus recursos, no solo financieros, sino materiales, informó el economista Even Chi Prado. Según el economista, las mipymes tienen que estar claras en cómo va a actuar ante la incertidumbre de 2024.

Les recomendó tener metas claras, sobre todo de rentabilidad, dependiendo del sector y las actividades, tomando en cuenta que algunas están creciendo más que otras. “Deben tener la flexibilidad de adaptarse a una actividad económica que pierde dinamismo. Igualmente deben ser prudentes, entender el mercado y buscar siempre apoyo de materia financiera, legal o institucional. Ese siempre es un camino para recorrer”, indicó.

Chi explicó que las mipymes deben ser prudentes en la adquisición de nuevos recursos, y sus decisiones tienen que ser producto del análisis de su estrategia y capacidad financiera. Asimismo, la experta en emprendimiento sostenible señaló que por eso es importante la enseñanza para aplicar las medidas y hacer las transformaciones correspondientes. Agregó que por estas razones ve que el próximo año “es un momento de oportunidad para que las mipymes rescaten por sí mismas su actividad”.

“Los empresarios deben tener la mentalidad de que tomarán los ajustes necesarios para rescatar su empresa, seguir adelante y hacer que sea próspera”, concluyó Ceballos.