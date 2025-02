Abogan para que Panamá busque más aliados para el Tratado de Neutralidad

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) propone que Panamá debería considerar la posibilidad de buscar el apoyo de más países para actuar como garantes del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

“Es importante que nosotros tengamos muy claro el entendimiento de ese tratado y que continuemos siendo garantes del estricto cumplimiento del mismo y la defensa de los postulados que están contenidos en ese”, comentó Joaquín De Obarrio, presidente de Apademar, este jueves, durante su participación en el foro El Canal de Panamá, que organizó la Universidad Marítima de Panamá.

Añadió que “creo que sería un momento propicio para salir en una misión internacional y buscar 40 u 80 países más y garantizar que todos los países que tienen algún tipo de vínculo con el Canal de Panamá, inclusive aquellos que no, se unan a este a este tratado como garante del mundo”.

Las declaraciones del presidente de Apademar surgen después de ser consultado de las posibles vulneraciones al Tratado de Neutralidad del Canal en medio de las tensiones que ha generado el presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control por un posible impedimento del tránsito de buques de Estados Unidos, a raíz de una supuesta influencia china sobre la administración de esta ruta marítima.

El Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, al igual que el Tratado Torrijos-Carter, fue firmado en septiembre de 1977 entre Panamá y Estados Unidos, y establece que el Canal debe permanecer neutral y abierto para el tránsito de naves de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra.

Por lo tanto, el tratado no puede ser utilizado como medio de ventaja para ninguna nación, debe estar abierto para el tránsito de todas las naciones sin discriminación, Panamá no puede imponer tarifas que dificulten el acceso de naves de cualquier país y no tiene un plazo de caducidad y sigue siendo válido hasta el presente.

Sobre este último punto, el presidente de Apademar cree que sería “muy positivo” que el Gobierno, a través de sus delegaciones diplomáticas, invite a los países con los que Panamá tiene una relación diplomática a que también suscriban el Protocolo de neutralidad.

Con las delegaciones diplomática, según De Obarrio, Panamá tendría la oportunidad de explicarle a los países que no forman parte del Tratado de Neutralidad, la importancia que este tiene para el comercio mundial e invitarlos a que visiten la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Estados Unidos, para suscribirse junto a los 40 miembros que ya existen.

Otra opción, dijo, sería que Panamá aproveche los distintos foros internacionales en los que participa para invitar a los asistentes a que también suscriban el tratado.

“Este es un esfuerzo que puede desarrollar Panamá en el ámbito diplomático para reforzar los postulados de ese Tratado de Neutralidad y garantizar su fiel cumplimiento”, concluyó De Obarrio.