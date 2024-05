ABP: Sector bancario permanece ‘sólido’, pese a amenazas

Sobre la posibilidad de abrir la mina, para cerrarla con los recursos que genera, algo que fue planteado por el presidente electo, José Raúl Mulino, Guizado opina que no es lo mejor, porque no se le sacaría todo el potencial a la mina, pero que, en tal caso, podría darle a la nación unos 10 años, en los que puede desarrollar otras matrices de crecimiento económico, como el turismo.

“Nosotros no creemos que las tasas vayan a bajar este año. La tasa de la Fed se encuentra en 5,26% y, aunque se preveía que iba a comenzar a bajar este año, por el control de la inflación, no ha ocurrido”, analizó.

Optimismo por designación de Chapman

A juicio de Berguido, el nombramiento del economista Felipe Chapman, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, apunta a un “gobierno responsable en el manejo de las finanzas públicas”.

“Eso envía el mensaje a los mercados, de que el país está comprometido con cuidar su grado de inversión, lo que contribuye a la estabilidad y el crecimiento económico de la nación”, detalló el banquero.

Por su parte, Guizado indicó que ellos tienen “grandes expectativas sobre ese nombramiento”. “Él es una persona de mucho conocimiento, con gran ética y moral”, resaltó.

Guizado comentó que los bonos del país han reaccionado positivamente a esta noticia, debido a que, según Bloomberg, aquellos que tienen vencimiento a 2057, aumentaron a 104,4%, después de subir 1,6 punto porcentual.

“Nosotros confiamos en que Panamá logre revertir la tendencia que posee su grado de inversión, que camina hacia una inminente pérdida”, valoró.

El pasado 28 de marzo, la agencia calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación de Panamá de BBB-, con perspectiva estable a BB+, algo que técnicamente no representa una pérdida oficial del grado de inversión, pero que, según Guizado, ya se viene sintiendo como tal, desde las protestas de octubre de 2023.

“Desde ese momento la deuda nacional se estaba negociando como la deuda de un país con menor grado de inversión, porque los mercados están percibiéndolo de esa manera, lo que termina afectando a los consumidores”, analizó.

Tras anunciarse su nombramiento, Chapman comentó que la pérdida del grado de inversión afectó a los mercados. “La pérdida del grado de inversión [por parte de Fitch] no me sorprende, porque los mercados venían avisándolo meses antes. A nosotros nos encantaría recuperar la calificación de riesgo, pero eso no va a ocurrir de forma automática, porque tenemos que demostrar con hechos que vamos a mejorar la economía del país”, adelantó.

“Tenemos que generar confianza y transparencia para poder cumplir con los mercados y la ciudadanía. Los temas más apremiantes son trabajar en la parte fiscal, para presentar un presupuesto [General del Estado para el próximo periodo] que sea responsable, creíble y confiable”, puntualizó.