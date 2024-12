Torres de control

Las torres de control aéreo garantizan la seguridad de los vuelos y gestionan el tráfico de una región.

Por otro lado, en una visita, el personal de AAC detectó que la infraestructura de la torre de control del Aeródromo Cap. Alex Bosquez, de Chilibre, al norte de la ciudad de Panamá, está deteriorada y en abandono.

Este proyecto, licitado bajo el contrato 009-2017, debía ser ejecutado por una compañía encargada del estudio, diseño y construcción de la obra. No obstante, la empresa no cumplió con sus obligaciones, alcanzando apenas 40 % de avance.

La obra tenía un costo de $299.640, incluida una adenda, y debía ser entregada el 1 de agosto de 2018.

“Es un monumento, no entiendo por qué dejaron una torre de cuatro pisos sin techo y solo paredes de concreto, con otra infraestructura en ruinas en la parte de atrás. Es un proyecto que se presupuestó y licitó en 2017, por más de $400.000 (incluyendo equipo), que no se entregó, pero donde se pagaron los anticipos, el avance de la obra y murió, no se ejecutaron fianzas, no se hizo absolutamente nada y allí quedó”.

“Los contratistas pretenden que uno venga aquí, pensando en que como uno [director] es nuevo será tonto y van a cobrar sus avances de obra, pero yo no voy a pagar ni un dólar de nada que nadie haya terminado”.

También está el caso de la torre de control en isla Contadora, que se construyó en 2017.

En una inspección en sitio, la AAC encontró que la infraestructura está deteriorada y los equipos fueron vandalizados. La estructura entregada el 14 de septiembre de 2018 nunca ha operado, ya que no cuenta con suministro eléctrico.

Bárcenas indicó que la pasada administración licitó el proyecto para el suministro de energía eléctrica, pero aún no se ha conectado, y ya la torre de control no sirve, pues el equipo ha estado expuesto a lluvias e incluso se inundó. “Allí se perdieron arriba de $400.000 entre infraestructura y equipamiento”, destacó.