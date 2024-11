Concluyen la rehabilitación de plataforma y pista del aeropuerto de Chitré

La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que antes de lo esperado concluyeron los trabajos para la rehabilitación de plataforma y pista del Aeropuerto Alonso Valderrama, ubicado en Chitré, provincia de Herrera.

En su nota de prensa, la AAC hace hincapié en que el proyecto fue abandonado por la pasada administración del presidente, Laurentino Cortizo (2019-2024); sin embargo, fue retomado en septiembre pasado por Anchor Infraestructura.

El proyecto de rehabilitación de plataforma y pista tuvo una inversión inicial de $499,944.44, a la que le sumaron una adenda por $96,958.40, dando un total final de $596,902.84.

La AAC había comunicado previamente que la obra culminaría el próximo sábado, 30 de noviembre, pero que el contratista lo realizó tres días antes el miércoles, 27 de noviembre.

Rafael Bárcenas, director general de la AAC, dijo a La Estrella de Panamá que a su llegada al cargo visitó el aeródromo “la pista no tenía marcaciones, no tenía pintura no tenía nada, lo cual es un peligro. El contrato de Chitré es uno que pudimos rescatar, es decir, que es el contrato anterior, que dejó la pasada administración, y el contratista asumió tras conversar con nosotros culminar la obra ya sea asumiendo sus pérdidas o ganancias”.