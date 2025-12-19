Ampliación de las vías Omar Torrijos y Vía España encabezan plan vial para 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha colocado la recuperación de proyectos viales estratégicos paralizados durante años en el centro de su plan de reactivación económica y generación de empleo para 2026. Dentro de ese paquete destacan dos obras clave para la ciudad de Panamá: la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos–Centenario y la implementación de carriles exclusivos de transporte público en la Vía España, ambas con impacto directo en la movilidad diaria de miles de ciudadanos. Las dos intervenciones forman parte de una cartera más amplia de proyectos que el Gobierno Nacional prevé ejecutar a partir de enero de 2026, con una inversión global estimada de $1,220 millones, destinada a infraestructura vial en todo el país y con una proyección de más de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, según informó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Avenida Omar Torrijos: una obra heredada que vuelve a la mesa

La rehabilitación y ampliación de la vía Omar Torrijos, que conecta el área canalera con la vía Centenario, es uno de los proyectos que el MOP reconoce como “rescatados” tras años de retrasos, ajustes técnicos y cambios de administración. La obra, cuyo costo actualizado asciende a $105 millones, incorpora ahora tres años de mantenimiento, un componente que no estaba contemplado en versiones anteriores del contrato. De acuerdo con Andrade, el ajuste de precio responde al tiempo transcurrido desde su concepción original —más de ocho años— y a la actualización de los costos de mercado. El proyecto es considerado estratégico para mejorar la conectividad entre el oeste de la capital y los sectores paralelos al Canal de Panamá, en complemento con otras infraestructuras como el cuarto puente sobre el Canal y la ampliación de corredores viales existentes. El MOP también informó que el diseño fue modificado para atender observaciones ambientales y técnicas, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, con el objetivo de evitar conflictos similares a los registrados en el pasado y garantizar la viabilidad del proyecto.

Vía España: carriles exclusivos que retoman su curso

Otro de los proyectos emblemáticos es la ampliación de la Vía España con carriles exclusivos para el sistema MiBus, una obra valorada en $90 millones que ya cuenta con orden de proceder, luego de superar un prolongado proceso legal. El ministro confirmó que el proyecto mantiene el mismo costo y diseño adjudicado hace cinco años, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la adjudicación a la empresa contratista. La intervención busca priorizar el transporte público en uno de los corredores más transitados de la ciudad, con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado, el ordenamiento vial y la eficiencia del sistema de transporte colectivo.

Un plan nacional de infraestructura y empleo

Las obras de Omar Torrijos y Vía España se insertan en una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para reactivar proyectos abandonados por administraciones anteriores y licitar nuevas intervenciones. Entre enero, febrero y marzo de 2026 se prevé el arranque de 35 obras a nivel nacional, muchas de ellas durante la estación seca. Hasta la fecha, el MOP ha adjudicado 20 proyectos por más de $190 millones, todos al precio más bajo ofertado, según detalló Andrade. Otros seis proyectos se encuentran en evaluación y se espera que sean adjudicados en las primeras semanas del próximo año, mientras que dos están actualmente en proceso de licitación. Entre enero y febrero se licitarán siete proyectos adicionales. El proyecto de mayor impacto dentro de este paquete es el Corredor de las Playas – Variante Campana, una obra de 18.6 kilómetros cuyo inicio está previsto para marzo de 2026. Además de mejorar la conectividad entre la ciudad capital y el interior del país, se espera que genere una cantidad significativa de empleos y dinamice la economía regional. El plan también incluye la rehabilitación de la carretera David–Boquete, la vía Alto Boquete–Caldera–Puente Los Valles, la carretera CPA–El Valle de Antón, así como mejoras en calles urbanas de Aguadulce, Panamá Norte, Metetí, Gorgona, Chame y San Carlos. A ello se suman caminos de producción en provincias como Chiriquí, Coclé, Herrera y Los Santos, orientados a fortalecer la actividad agropecuaria. Además, el MOP anunció la ejecución de 16 programas “Tapahuecos”, destinados a recuperar vías internas en mal estado tanto en la capital como en el interior del país, con un impacto estimado en un millón de personas. Como parte del balance de gestión, el ministro destacó que durante 2025 se logró un ahorro global del 12.25 %, equivalente a $26.5 millones, como resultado de procesos de licitación con mayor competencia y adjudicaciones al menor precio ofertado