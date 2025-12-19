Ampliación de las vías Omar Torrijos y Vía España encabezan plan vial para 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha colocado la recuperación de proyectos viales estratégicos paralizados durante años en el centro de su plan de reactivación económica y generación de empleo para 2026.Dentro de ese paquete destacan dos obras clave para la ciudad de Panamá: la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos–Centenario y la implementación de carriles exclusivos de transporte público en la Vía España, ambas con impacto directo en la movilidad diaria de miles de ciudadanos.Las dos intervenciones forman parte de una cartera más amplia de proyectos que el Gobierno Nacional prevé ejecutar a partir de enero de 2026, con una inversión global estimada de $1,220 millones, destinada a infraestructura vial en todo el país y con una proyección de más de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, según informó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.