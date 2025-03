Antonio Roncoroni: ‘El cooperativismo es una forma solidaria de hacer negocios’

“Las cooperativas son las mejores prestadoras de servicio universal, ya que llegan a los lugares donde el bolsillo de la gente no alcanza o la geografía no lo permite, es por eso que el cooperativismo es una forma solidaria de hacer negocios”, aseguró Antonio Roncoroni, presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Energía, Telecomunicaciones Rurales y Tecnología (Clertic).

¿Por qué cree que el cooperativismo es una forma capitalista y solidaria de hacer negocios?

Segundo, la distribución de la riqueza solidaria. ¿Qué quiere decir con esto? El cooperativismo integra a todo el mundo que quiera integrarse a tomar un servicio. No necesita tener la obligación de hacerlo. Su nacimiento y su forma jurídica le prohibiría ser excluyente de la gente.

Es muy sencillo. Somos capitalistas porque somos empresas privadas que generamos recursos y con el capital prestamos el servicio. Pero una vez que, primero, nos administramos, elegimos a nuestros directivos, no por la cantidad de acciones, por el contrario, se eligen con el voto de la mayoría de los socios [es decir] con independencia del capital.

¿Cómo evalúa la brecha digital en América Latina y cómo esto refuerza el rol de las cooperativas para crear los accesos a las comunidades?

Lo que no hay duda es que la brecha digital es muy grande. Por ejemplo, si el tema solo lo tomamos desde los teléfonos móviles, vemos que hay más teléfonos móviles que población, pero no toda la población tiene teléfono móvil. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene más de dos teléfonos móviles y hay gente que no tiene teléfono móvil. Entonces, la brecha digital en América está lejos de ser superada.

Diría que lugares como Uruguay, Chile, Argentina - que tienen bastante desarrollo- están todavía con una brecha digital superior al 25 % o 30 %. En lugares como Latinoamérica con menos desarrollo, la brecha digital llega hasta el 50 %. Creo que ese es desde el punto de vista del cooperativismo una oportunidad de hacer crecer nuestras instituciones, una oportunidad de que el germen del cooperativismo se multiplique a lo largo y ancho de nuestra meta.