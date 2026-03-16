Apatel estima 60 % de ocupación durante el primer trimestre 2026

La industria hotelera de Panamá atraviesa un momento de optimismo moderado y planificación estratégica. Según el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), el sector experimenta actualmente una temporada alta “muy beneficiosa”.

Este impulso es el resultado de una tendencia que inició con un cierre de año positivo en diciembre y que se ha extendido al primer trimestre de 2026, periodo que ya registra “muy buenos índices de ocupación”.

Desde una perspectiva métrica, según el dirigente hotelero, las expectativas son favorables: para este año se prevé una ocupación promedio del 60 %, una cifra que supera el 56 % registrado durante el 2025. “Ojalá se mantengan estos niveles, nuestro compromiso está en continuar las conversaciones con las autoridades de turismo”, indicó.

Sin embargo, Concepción advierte que el éxito del sector no puede evaluarse solo por sus picos de demanda. El reto estructural persiste en la marcada estacionalidad que afecta al país durante los meses de mayo, junio y julio. En este periodo, la llegada de visitantes disminuye sensiblemente, impactando con mayor fuerza a los hoteles del interior debido a la influencia de las lluvias.

“La temporada alta regularmente nos va bien, el reto siempre ha estado en ver qué hacemos para la temporada baja”, puntualizó el dirigente, subrayando que la sostenibilidad financiera del sector depende de su capacidad para nivelar estas fluctuaciones.

Para mitigar el impacto de los meses más bajos, Apatel mantiene un diálogo constante con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Entre las alternativas discutidas con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Concepción resaltó la campaña “Tripea a lo tuyo”, enfocada en promover destinos del interior del país, los más afectados en temporada baja.

Además, mencionó el trabajo conjunto con Promtur para impulsar el segmento de incentivos y reuniones, considerado uno de los que más aporta al gasto turístico.

El presidente de Apatel también se refirió al impacto de las plataformas de alquileres temporales en el sector hotelero. “Actualmente lo que hay es una competencia desleal contra el sector hotelero y lo que buscamos es que se regularice”, sostuvo.

Explicó que la regulación implicaría que estas plataformas cumplan con el pago de impuestos y requisitos de permisos, al igual que los hoteles.