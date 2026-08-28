Apicultura, un negocio agrícola que va mucho más allá de la miel

La preservación y el manejo sostenible de las abejas son vitales para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de los cultivos y fortalecer la economía agrícola del país.

Durante un Café Científico organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), investigadores y apicultores coincidieron en que las abejas no son solo un símbolo de biodiversidad, sino un recurso estratégico para el desarrollo sostenible del país.

El doctor Juan Carlos Di Trani, investigador del CIAPCP-AIP y especialista en manejo de recursos naturales, explicó que el verdadero aporte de las abejas no se limita a la producción de miel, sino que se multiplica en la polinización de cultivos. “Por cada dólar que las abejas aportan en forma de miel, generan diez veces más en polinización”, señaló, destacando que frutas como sandía, melón y pepino dependen casi totalmente de ellas para producirse.

En otros casos, como el tomate o el café, Di Trami explicó que la ausencia de abejas reduce la producción hasta en un 50% y afecta la calidad de los frutos, que resultan más pequeños, menos dulces y menos simétricos.

Destacó que las abejas nativas sin aguijón representan una alternativa estratégica frente a las melíferas, introducidas por los europeos y posteriormente africanizadas. Estas últimas, dijo, aunque productivas, no siempre son eficientes en ciertos cultivos y pueden ser problemáticas en invernaderos por su comportamiento defensivo.

Di Trami comentó que en contraste, las abejas sin aguijón —como las meliponas y tetragonicas— han demostrado ser polinizadoras eficaces y seguras, adaptándose a condiciones tropicales y ofreciendo una solución local para los productores. “Queremos buscar especies de Panamá para solucionar los problemas de Panamá”, enfatizó.