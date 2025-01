En medio de la incertidumbre económica que están generando las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la economía panameña, el economista y analista financiero, Aristides Hernández, conversó con La Estrella de Panamá para analizar los desafíos que enfrenta la economía nacional, cuyas finanzas públicas se han venido deteriorando con los años.

¿A qué se debe que el banco JP Morgan haya rebajado su recomendación sobre los bonos de Panamá?

Las amenazas del presidente de los Estados Unidos están generando incertidumbre en el mercado. Es muy difícil determinar hasta donde va a llegar Trump, porque nadie sabe lo que va a hacer. El mercado financiero es muy nervioso, funciona tanto por los hechos, como por la percepción. La economía y las financias son ciencias sociales, no son estrictamente matemáticas.

¿Es esto lo único que genera incertidumbre en la economía panameña, en estos momentos?

No, las finanzas públicas se han venido deteriorando desde hace años. Desde la pandemia se ha venido afectando. Luego vino la guerra de Ucrania, que generó un subsidio al combustible que le costó al Estado $50 millones, al mes. Y, el cierre de la mina de cobre, con sus respectivos arbitrajes, también está produciendo inquietud en el mercado financiero. Las amenazas de Trump se suman a todo esto, porque está ocasionando incertidumbres en el comercio mundial, con sus intimidaciones de poner aranceles. A nivel local, muchos inversionistas van a esperar a ver hasta dónde va a llegar Trump con Panamá, antes de invertir. Puede que no haga nada o puede que sí, lo que es adverso para nosotros.

¿A esa lista no habría que sumarle las demandas de Trump sobre las tarifas del Canal de Panamá?

Sí. Él está diciendo que debemos bajarle la tarifa a los barcos de Estados Unidos, lo que implicaría meterse en el modelo financiero del Canal de Panamá.

¿Cómo evalúa la reacción del Gobierno Nacional?

De forma positiva. Ellos están haciendo un planteamiento nacional e internacional correcto. Están buscando apoyo internacional, tanto de países como de organismos internacionales. Las amenazas del mandatario estadounidense no son sólo hacia Panamá, así que todos debemos estar unidos.

¿Pero esa campaña internacional no va a generar más incertidumbre?

El gobierno está haciendo una guerra diplomática y eso es bueno. Panamá debe hacer eso, porque somos un país pequeño. No hay nada que indique que Panamá ha vulnerado los tratados Torrijos-Carter. Hemos sabido manejar el Canal de Panamá y generar un desarrollo económico y social importante. Panamá, dentro del marco jurídico, no ha incumplido nada. Ha cumplido con todos los acuerdos y tratados. Estamos ante una amenaza sin fundamentos y nos estamos moviendo bien, como cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter.

¿Cómo ve las posturas de Trump, a nivel internacional?

Estamos ante un presidente con posturas no tradicionales. Normalmente, en el mundo, se respetan los acuerdos y tratados de libre comercio. Trump ha dicho que va a aumentar aranceles, pero eso no es lo que permiten los tratados.

¿Eso no tiene que ver con China?

Hay una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, en la que hemos quedado inmiscuidos. Realmente, lo que hay en este momento, es una guerra fría entre Estados Unidos y China, por la hegemonía de poder y hemos quedado metidos en eso, de manera injusta. Lo que produce incertidumbre económica.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que Marco Rubio va a venir a Panamá. ¿Cuál debe ser la reacción de Panamá, para no producir más incertidumbre?

Panamá debe mostrarle los hechos. Somos una nación independiente, que controla su Canal y nadie tiene la intención de que eso cambie. Hay que presentar, en esa visita, todos los argumentos de que se está haciendo lo correcto.

Usted dice que Panamá controla su Canal. ¿Eso también se aplica a sus puertos?

Panamá ha hecho malos negocios con el sector portuario y eso se debe revisar. Este momento debe servir para revisar las condiciones que se le dieron a todos los puertos del país. Eso fue un mal negocio y es buen momento para revisar, tanto a Panama Ports, como a los otros puertos. Los puertos aportan muy poco a Panamá. Todos los puertos fueron un mal negocio para Panamá y tenemos que reflexionar sobre eso.

En Estados Unidos hay quienes abogan porque Panamá deje de hacer negocios con China. ¿Debería Panamá impedir que China participe de proyectos como el ferrocarril Panamá-David?

Panamá no debe perder la capacidad de seguir desarrollándose, pero debe hacerlo con transparencia e invitando al mundo, para que no haya ruido internacional. Allí deben competir tanto empresas chinas como estadounidenses y de otras naciones. Que se lo gane el que ofrezca las mejores condiciones para el país. Si se va a hacer una licitación, debe ser una licitación abierta al mundo y transparente. No puede ser una licitación directa, ni algo que responda al pedido de un gobierno o empresa. Cualquier cosa que hagamos en el país debe seguir ese camino.

Esta situación está sucediendo a menos de un mes de la investidura de Trump, como mandatario. ¿Cómo cree que será la relación entre Panamá y Estados Unidos, los próximos años?

No va a ser fácil, pero no sólo para Panamá. El mundo está preocupado, porque no sabe hasta dónde va a llegar Trump. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, sobre el comercio mundial, tienen mucha incertidumbre, porque no se sabe hasta dónde van a impactar las barreras comerciales que dijo Trump que iba a poner. EE.UU. es el país que más consume y compra en el mundo y si ellos ponen aranceles a los productos extranjeros, eso significa que buscan que las empresas produzcan en su territorio, lo que implica cambiar las reglas del mundo del comercio mundial.

¿Qué debe hacer Panamá, en medio de eso?

Panamá debe mantenerse como un país neutral. Tenemos que seguir siendo un país que presta servicios al mundo, de manera igualitaria. No podemos romper esa regla. Ese es el fundamento por el cual ha operado el Canal. No podemos prestarle servicios a unos y a otros no. Eso se aplica tanto en el Canal como en todas las inversiones que se den, a futuro. No puede haber ningún tipo de preferencias, porque si no vamos a ser parte del conflicto geopolítico global y eso no nos conviene. Estamos en un mundo en el que se ha profundizado la guerra fría y este país tiene una posición estratégica en el mundo, de gran importancia. Lo único que podemos hacer, para mantenernos bien, en medio de ese conflicto, es reafirmar nuestra neutralidad y transparencia.

¿Debe Panamá llevar esa campaña de neutralidad a Estados Unidos?

Panamá, históricamente, ha sido un país amigo de EE.UU. y no hemos hecho nada contra ellos. La campaña que se está haciendo, debe llevarse también allá, porque ellos son nuestro principal socio comercial. Hay que llevar una campaña diplomática, de alto nivel, a ese país y la visita del Secretario de Estado a nuestro país, es un buen punto de partida. Hay que detallarle cómo opera el Canal, las cifras que maneja, los barcos que transitan, los países que lo usan, cómo se toman las decisiones y cómo es el tránsito por el Canal.

Volviendo al tema de la incertidumbre. ¿Cómo ve el proceso de reforma de la Caja del Seguro Social?

Yo no me atrevo a predecir qué va a salir de la Asamblea. Yo no creo que la Asamblea sea el lugar adecuado para buscar acuerdos y consensos. Eso debió hacerse en la Presidencia. La Presidencia debió buscar un mínimo de acuerdos y consensos antes de que eso llegase a la Asamblea y no dejarle esa responsabilidad a los diputados. Eso se hacía en épocas anteriores. El Ejecutivo siempre es el que hacía una primera negociación. Históricamente, Panamá ha logrado su paz, a través de acuerdos y conversaciones. El tratado Torrijos-Carter es un ejemplo de eso. Pero, en esta ocasión se le dio la responsabilidad a Asamblea, en lugar de concretar un mínimo de consenso, previamente.

¿Entonces, usted no cree que la Asamblea esté dilatando el proceso?

Yo creo que la Asamblea está tratando de buscar un acuerdo mínimo, pero esa no debió ser su labor, porque allí hay 71 legisladores distintos, con diferentes niveles de conocimiento y, allí, es muy difícil. Si se hubiese llegado a un mínimo de consenso con las partes, antes de llegar al Legislativo, la Asamblea hubiera tenido que respetar eso, porque siempre ha sido así, aunque se le hagan algunos cambios.

¿Cree que habrá consenso en el tema de la mina?

Yo pienso que allí hay otro mal negocio, porque el gobierno no hizo un buen acuerdo con la mina, como tampoco tiene un buen acuerdo con los puertos, aeropuertos, la Zona Libre de Colón y las zonas francas, por eso nuestras finanzas públicas son frágiles. Estamos llenos de malos negocios en muchos sectores económicos, entre esos, la mina. Yo pienso que la mina debe enviar el mensaje de que está dispuesta a hacer un mejor negocio del que se logró, ese sería un paso en la dirección correcta. Gran parte del descontento social surge de que las personas creen que se hizo un mal negocio. Esto debe empezar con una mejor propuesta por parte de la mina, pero la mina es la que tiene que dar el paso, porque, con las condiciones del anterior contrato, no vamos a llegar a nada.

¿Cómo la mina va a dar el paso, con los arbitrajes que están abiertos?

Es delicado, pero lo cierto es que el país se opuso. Hay que convencer a la población y a los políticos de que se hizo un mejor negocio. Lo que no se puede es seguir haciendo malos negocios.

¿Pero esos “malos negocios” también están presentes en otros sectores, no?

Claro, hay muchas sectores económicos en donde se hicieron muy malos negocios, en donde el país cobra muy poco, por debajo de lo que debería estar haciendo. La delicada situación de las finanzas públicas del país es producto de todos los malos negocios que ha hecho Panamá, con los sectores económicos.