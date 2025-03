Autoridad Nacional de Aduanas certifica a 53 empresas OEA

A la fecha, la Autoridad Nacional de Aduana (ANA) ha certificado a un total de 53 empresas como Operador Económico Autorizado (OEA), lo que les permite contar con un reconocimiento internacional, reduce tiempos y costos operativos, aumenta la competitividad y da mayor seguridad en la cadena logística.

Las más recientes certificaciones y recertificaciones dadas por la ANA fue a las empresas: Aduanas Santos S.A.; Cargo Line S.A.; International Collaborations (Stradivarius); Citysports Holding Corp. (Zara Home); Retail Moda S.A. (Zara); Retail Network Inc. (Bershka); United Retail Inc. (Pull&Bear) y World Class Retail Inc. (Massimo Dutti) e Interamerican Sports S.A. (Oysho).

La entrega de las certificaciones la realizó la titular de la ANA, Soraya Valdivieso, junto con el subdirector Logístico, Reynaldo Bello y el jefe de la Oficina del OEA, Sahil Likyani.

Estos negocios al contar con la certificación OEA facilita la transparencia de la entidad en sus procedimientos y la importancia de la comunicación con el sector privado.

El certificado OEA es una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que fomenta la seguridad logística y promueve la cooperación entre las administraciones de aduanas y otros entes públicos y privados, contrarrestando las prácticas fraudulentas. Además, es la encargada de incrementar la eficiencia de 186 administraciones aduaneras del mundo que, en conjunto, procesan aproximadamente el 98 % del comercio mundial.

Para obtener la certificación, las empresas deben cumplir con varios requisitos, como tener un historial administrativo adecuado, estabilidad financiera y altos niveles de seguridad.

Los OEA pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, agentes aduaneros, transportistas, agentes de grupaje de carga, intermediarios, operadores de puertos, aeropuertos o terminales, operadores de transporte integrado, operadores de almacenes, distribuidores o transitarios.