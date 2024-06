Banco Africano de Desarrollo: La deuda de África es ahora más cara y de más corto plazo

La estructura de la deuda que soportan los países africanos ha cambiado en los últimos años y es ahora en su mayoría comercial, cara y de corto plazo, lamentó este jueves en Nairobi el presidente del Banco de Desarrollo Africano (BAfD), Akinwumi Adesina.

“La época del dinero barato ha pasado. La estructura de la deuda en sí ha cambiado”, dijo Adesina durante la presentación del informe anual ‘Perspectivas de África 2024’, en el marco de la 59ª reunión anual del banco, que se celebra esta semana en la capital keniana.

Así, el presidente del BAfD explicó que hace más de una década cerca del 60 % de la deuda en el continente era “en condiciones favorables, bilateral”, un porcentaje que se sitúa actualmente en torno el 25 %.

El escenario ahora es “opuesto” y “la deuda privada y comercial, los eurobonos, dominan”, al haber pasado de menos de un 17 % a cerca de un 50 % del total de los préstamos contraídos por los países de la región.

Se trata de una deuda de “corto plazo” y “cara”. Además, debido a la “enorme” cantidad de eurobonos que han sido emitidos, “hay pagos vencidos” acumulados que “ponen en riesgo” las economías africanas, destacó.

Según el BAfD, el continente pagará este año un total de 74.000 millones de dólares en concepto de sus deudas, muy por encima de los 17.000 millones registrados en 2010.

Además, haciéndose eco de los datos recogidos en el informe, Adesina celebró que el producto interior bruto (PIB) de África está mejorando -con un crecimiento previsto del 3,7 % en 2024 y del 4,3 % en 2025- pero señaló que “el PIB no se puede comer”.

“No importa cuánto crezca el PIB. Tenemos que garantizar que el PIB está creando empleos de calidad. (...) La migración no es el problema de Europa, es nuestro problema. No puede ser que tengamos 477 millones de personas jóvenes por debajo de los 35 años y no tengamos nada para ellos en nuestro continente”, lamentó.

Unos 3.000 delegados, incluyendo una decena de jefes de Estado y de Gobierno, gobernadores de bancos centrales, ministros de Finanzas y representantes del sector privado y la sociedad civil han acudido a la capital keniana para el reunión del BAfD, que empezó este lunes y concluirá el viernes.

Bajo el lema ‘La transformación de África, el Banco Africano de Desarrollo y la reforma de la arquitectura financiera global’, los asistentes a la reunión buscan definir pasos concretos para reformar el sistema financiero internacional de manera que beneficie a África.

El BAfD es un banco multinacional fundado en 1964 que tiene sede en Abiyán (Costa de Marfil) y busca promover el desarrollo económico y el progreso social de los 54 países soberanos de África, todos ellos miembros de la entidad.