Camtur respalda incentivos turísticos, pero pide seguridad jurídica y menos tramitología

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) respalda el proyecto de ley que unifica y moderniza el régimen de incentivos fiscales para la inversión turística hasta diciembre de 2036. Su presidenta, Nadkyi Duque, considera que la iniciativa era necesaria para promover inversiones en zonas con potencial turístico, aunque sostiene que el país debe resolver obstáculos que enfrentan los inversionistas. “Muy favorable. Era necesario”, respondió Duque al ser consultada por La Estrella de Panamá sobre la posición de la Cámara frente al proyecto. Explicó que la iniciativa busca promover la inversión extranjera y dirigirla hacia lugares y zonas que necesitan desarrollar su potencial turístico. A su juicio, el proyecto incorpora mejoras al régimen de incentivos que existía anteriormente. “Se han hecho mejoras a la ley de incentivos que teníamos en el período pasado, tiene muchas mejoras y vamos a apoyarla y trabajar en conjunto con algunos temas que todavía tenemos al momento que llega a Asamblea a discutir algunos temas”, señaló. Para Camtur, uno de los puntos centrales es identificar las zonas hacia las cuales debe dirigirse la inversión. Duque mencionó a Colón como una de las áreas que debería recibir prioridad, además de Pedasí y Bocas del Toro. “Colón es una de las zonas que debe tratarse con prioridad. Tiene un gran potencial, definitivamente. Hacia allá tenemos que buscar esa inversión, tanto extranjera como local, para poder desarrollar el área atlántica”, afirmó. También destacó el potencial de Pedasí y Bocas del Toro y sostuvo que Panamá todavía está en una etapa de desarrollo turístico. “Con lo poco que se ha hecho a nivel local de infraestructura hemos crecido, hemos avanzado. Sin embargo, nos falta alinear muchas estrategias más y la ley de incentivo precisamente busca eso: dinamizar, incentivar zonas ya detectadas que son con alto potencial turístico”, explicó.

Seguridad jurídica y tramitología

La aprobación de un nuevo régimen de incentivos no elimina, sin embargo, los desafíos que enfrenta el país para atraer inversión turística. Duque identifica como asuntos prioritarios la seguridad jurídica, las facilidades para los inversionistas y la reducción de la tramitología. “Seguridad jurídica, facilidad para el inversionista, el tema de tramitología. Tiene que haber una ventanilla única”, planteó. Según explicó, una vez que un inversionista llega al país y decide invertir, debe encontrar un proceso sencillo para completar los trámites. “Facilitar que cuando el inversionista, una vez llega al país y está decidido a invertir, le sea fácil el tema de tramitología, porque esa es una de las mayores quejas que tienen los inversionistas”, señaló. Duque también insistió en la necesidad de mejorar la seguridad jurídica. “Tenemos fallas que hay que mejorar y tenemos que ir de la mano con el trabajo que se está haciendo. Estamos promocionando inversión; bueno, tenemos que facilitar la inversión también”, afirmó. El proyecto fue entregado el 14 de septiembre a la presidencia de la Asamblea Nacional por el viceministro de Comercio Interior de Panamá, Omar Torres De León, quien en ese momento ejercía como ministro de Comercio encargado, y la administradora de Turismo, Gloria De León Zubieta. La propuesta plantea un régimen de incentivos fiscales para la inversión turística hasta diciembre de 2036, incorpora nuevos segmentos como el turismo náutico, de reuniones y convenciones, ecoturismo, naturaleza y turismo cultural, y establece reglas sobre qué se quiere incentivar, dónde y bajo qué controles. Torres De León explicó que la iniciativa busca modernizar el marco legal de incentivos turísticos para convertirlo en una herramienta para atraer e incentivar la inversión nacional y extranjera, reforzar la generación de empleo y promover actividad económica en distintas áreas del país. La propuesta también responde al interés público de generar empleo, ampliar la capacidad de alojamiento, desarrollar nuevas regiones turísticas, fortalecer el turismo comunitario y promover la sostenibilidad ambiental. Por su parte, la administradora de Turismo de Panamá señaló que el país tiene potencial turístico, conectividad, dos océanos, naturaleza, cultura, infraestructura, un hub aéreo y destinos con capacidad para desarrollarse. De acuerdo con lo explicado por la ATP, el régimen busca llevar la inversión hacia las zonas donde pueda generar mayor impacto y no establecerá los mismos incentivos para todo el territorio. También contempla una ventanilla única turística para simplificar procesos y reducir tiempos institucionales, fianza de cumplimiento, fiscalización conjunta entre la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas, trazabilidad sobre los bienes exonerados, prohibición de duplicar beneficios y evaluación del costo-beneficio de los incentivos. El proyecto establece, además, que los alquileres de corta duración para uso turístico o vacacional estarán sujetos a una tarifa del ITBMS del 15%, independientemente de si se comercializan directamente o a través de una plataforma digital.

Un sector que mantiene el crecimiento

Duque sostiene que el turismo continúa creciendo. Actualmente, según indicó, Panamá registra entre 1.7 y casi 1.8 millones de visitantes y la expectativa es cerrar el año con más de 3 millones. “Seguimos creciendo, muy entusiasmados con los resultados que llevamos. Hasta ahora tenemos 1.7, casi los 1.8 millones de visitantes que nos visitan. Esperamos acabar el año superando los 3 millones de visitantes”, afirmó. La presidenta de Camtur destacó también la llegada de convenciones y eventos, y señaló que productos como el turismo de compras fortalecen la oferta del país cuando se postulan eventos internacionales. “Panamá es un país del cual tenemos que sentirnos todos los panameños orgullosos de que es un país que tiene multiproductos”, dijo. No obstante, reconoció que todavía existen tareas pendientes en infraestructura, servicios básicos y capacitación. “Todavía hay muchos esfuerzos y trabajo que tenemos que hacer en casa en niveles de infraestructura, de servicio básico, en el tema de capacitación y más ahora con el tema de marca país, de ser realmente esos anfitriones”, manifestó.

Llegada de visitantes y perspectivas

Las estadísticas más recientes de la ATP señalan que entre enero y junio de 2026 la llegada de visitantes internacionales aumentó 17.4% frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo periodo, los ingresos turísticos alcanzaron $3,791.6 millones, un incremento de 14.7%. La ATP estimó, además, una ocupación hotelera de 59.3% para junio de 2026. Duque indicó que la ocupación hotelera se encuentra entre 50% y 56%, según la última cifra que maneja Camtur, y afirmó que ha registrado crecimiento frente a los últimos años. “Ha venido a complementar el turismo, el comercio a nivel local y ha impactado también hoteles, operadoras de turismo, restaurantes. Definitivamente ha dinamizado la economía”, sostuvo. Según explicó, el turismo también se refirió a las bajas en el consumo del cliente local, que se ha visto afectado por el aumento de la energía eléctrica, la canasta básica y los combustibles. Al ser consultada sobre el impacto de estos aumentos en el sector turístico, aclaró que este se produce principalmente sobre el consumidor local. “El impacto ha sido al consumidor local”, precisó.

Black Weekend y turismo de compras

En este contexto, Duque también destacó las expectativas que genera el Black Weekend, que se realizará del 2 al 4 de octubre. “Es una temporada esperada del sector comercio de Panamá y el 2, 3 y 4 vamos a estar teniendo la temporada de compras más grande. Las expectativas que tenemos, pues, es superar siempre las cifras del año anterior. Estamos hablando de 80 millones de dólares que generan movimiento comercial con esto”, dijo. En materia turística, señaló que ya se contabilizan más de 4,000 reservas para esa semana de octubre. La presidenta de Camtur destacó que el evento ha ganado posicionamiento internacional y señaló que, según uno de los aliados estratégicos de la Cámara, Promtur, la página de Visit Panamá registra más de 2 millones de visitantes. Este año, agregó, se incorporó una estrategia de promoción en El Salvador y Honduras, además de los mercados donde tradicionalmente se realiza promoción, como Brasil, Argentina y Ecuador. “Siempre logramos tener visitantes de estos países que siempre prefieren a Panamá como su mejor destino de compras”, afirmó. Duque atribuyó parte del atractivo de Panamá a la conectividad, la seguridad, los vuelos directos, las facilidades de ingreso para ciudadanos de más de seis países que no necesitan visa y el nivel del impuesto. “Tenemos el escenario perfecto para que eventos como este sigan creciendo, sigan posicionándose y generando ese impacto económico importante que requiere el país”, sostuvo. Algunos centros comerciales, indicó, reciben más de 30,000 turistas al mes por diferentes eventos, entre ellos convenciones y turismo de compras.

Seguridad y hospitalidad

Otro de los elementos que Duque considera importantes para el turismo es la seguridad. Afirmó que Panamá mantiene una fortaleza en esta materia y que es necesario cuidar esa imagen. “Seguridad, Panamá sigue siendo el país más seguro de la región. Tenemos que cuidar esa imagen, tenemos que cuidar uno de los pilares que son nuestras fortalezas para promover el turismo”, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que existen casos a los que se debe prestar atención y tomar medidas para evitar que continúen creciendo. A su juicio, el turismo también puede contribuir mediante la generación de empleos y oportunidades para los jóvenes. “Definitivamente en el turismo hay oportunidades y eso también tiene que ayudar a impactar a que bajen esos niveles delincuenciales y que tengamos programas precisamente de reinserción de nuestros jóvenes a que puedan trabajar y mejorarles esas facilidades de adquirir un empleo”, manifestó. Sobre la atención que reciben los turistas, Duque reconoció que todavía hay trabajo por hacer y vinculó este aspecto con la nueva marca país, “Panamá, anfitrión del mundo”. “Tenemos que trabajar, eso es uno de nuestros retos y precisamente llamaba a la ciudadanía a que hagamos el buen uso y ser embajadores de nuestra marca país Panamá, anfitrión del mundo”, afirmó. Consideró que la hospitalidad y el trato al visitante forman parte de la experiencia turística y pueden influir en la recomendación que un visitante haga posteriormente del destino. Por ello, hizo un llamado a los panameños y a los medios de comunicación para contribuir a divulgar la importancia de recibir adecuadamente a quienes visitan el país. Para Duque, la marca país también representa un compromiso que debe trascender los periodos de gobierno. “Es importante que esta marca no solamente sea de un período de gestión de gobierno, sino que sea una marca que perdure para siempre, que sea sostenible y logremos ese posicionamiento a nuestra marca a nivel mundial”, sostuvo. En el centro de la posición de Camtur sobre el proyecto de incentivos queda, así, la necesidad de atraer inversión hacia las zonas con potencial turístico, pero también de crear las condiciones para que esa inversión pueda concretarse. Para Duque, promover inversión y facilitarla deben avanzar de manera conjunta.